Taylor Swift deja pistas sobre su próximo álbum: los guiños al número 12

Taylor Swift vuelve con fuerza tras arrasar con su gira internacional The Eras Tour, por la que recaudó más de dos millones de dólares entre marzo de 2023 y diciembre de 2024. El pasado 30 de mayo, la estadounidense anunció que había adquirido los derechos de las grabaciones de sus seis primeros álbumes, poniendo fin a su mediática batalla contra Scooter Braun.

En su comunicado, Taylor Swift desveló que todavía no ha regrabado Reputation (Taylor's Version), aunque podría publicar canciones inéditas que compuso para aquel disco de 2017. El álbum que sí tiene terminado es Taylor Swift (Taylor's Version), la nueva versión de su disco debut de 2006.

Pero un detalle que no ha pasado desapercibido para sus fans parece indicar que Taylor Swift podría estar preparando el lanzamiento de su doceavo álbum de estudio para 2025. En una parte de su texto, la artista escribe: "All the times I was thiiiiiiiiiiiis close [...]". No puede ser casualidad que escriba la i en doce ocasiones, siendo esta la única palabra en la que repite letras. De hecho, podría significar que el título de su nuevo disco empiece por la i.

Otra posible pista que han identificado los swifties son las doce gemas de unos pendientes que ha lucido hace poco.

¿Nuevo álbum para 2025?

A mediados de 2024, el medio británico Daily Mail Celebrity desveló que Taylor Swift estaría trabajando en nueva música que vería la luz en 2025. Y no solo eso: también estaría planeando volver a salir de gira a partir de 2026. El contacto anónimo aseguró que la cantante "está muy inspirada por todas las nuevas experiencias que está teniendo en The Eras Tour y ha estado escribiendo canciones entre bastidores".

Las teorías de sus fans señalan que Taylor Swift podría publicar su doceavo álbum de estudio en 2025, mientras en 2026 podría sacar la regrabación de su disco debut para celebrar el 20 aniversario de su inicio en la música. Las canciones inéditas de Reputation son un misterio, aunque podrían ver la luz a lo largo del 2026.