Escucha 'Outside', la nueva canción de Calvin Harris con Ellie Goulding

Tras el éxito de I need your love , Calvin Harris vuelve a contar con Ellie Goulding para un tema de su nuevo álbum Motion . En esta ocasión la intérprete de Goodness Gracious pone su voz a Outside. ¿Se convertirá en un hit como su precesora?

DESPUÉS DE 'I NEED YOUR LOVE'

Calvin Harris y Ellie Goulding en el vídeo de 'I need your love' / europafm.com

Calvin Harris no para de ofrecernos adelanto de Motion, que se publicará en un par de semanas. Tras los singles Summer y Blame, también hemos podido escuchar un adelanto de Burnin' y ha publicado vídeo para la instrumental Slow Acid.

Pero ahora le toca el turno a Outside, donde repite con Ellie Goulding tras el éxito de I need your love. Y aunque no es tan movida como la primera colaboración, Outside repite la fórmula que tan bien le ha funcionado al DJ escocés en 10 Months.

¿Crees que Outside conseguirá el mismo éxito que I need your love? Escúchala a continuación: