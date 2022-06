Estas son las canciones que The Rolling Stones podrían tocar en el Wanda Metropolitano de Madrid

The Rolling Stones vuelven a los escenarios con su gira Sixty, en celebración de su 60 aniversario. Los Stones siguen rodando y están de vuelta a donde echaron raíces, de gira por Europa para actuar por estadios abarrotados de fans.

Para todos aquellos que están jugando a la quiniela tratando de adivinar qué canciones sonarán este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, hoy es su día de suerte: se han desvelado los sencillos que podrían formar parte del setlist de The Rolling Stones.

La periodista Marta Vázquez se pasó este martes por los alrededores del Wanda Metropolitano donde estaban teniendo lugar los ensayos finales. Además, allí se encontraba Andrés Carpín, uno de los más grandes fans de los Stones en nuestro país.

Presente en el Wanda desde que comenzaron los ensayos y testigo de todo lo que ha ocurrido estos últimos días en el estadio, Carpín anotó todas las canciones que los miembros del grupo de rock británico habían estado tocando.

A priori, estas serían todas las canciones que los reyes del rock tocarían este miércoles en Madrid:

Primer ensayo

Tumbling Dice

Bitch

She's so Cold

Like a Rolling Stone

Monkey Man

Shattered

Neighbours

Hot Stuff

Symphaty for the Devil

Sweet Virgina

Ruby Tuesday

Mother's Little Helper

Gimme Shelter

Criss Cross Men

Segundo ensayo

All Down The Line

Street Fighting Men

19th Nervous Breakdown

Sad Sad Sad

You Can't Alway Get What You Want

Living in a Ghost Town

Out of Time

Dead Flowers

Get Off My Cloud

Under My Thumb

Can't You Hear Me Knocking

Fool to Cry

Mothers Little Helper

She's a Rainbow

Criss Cross Man

Tercer y último ensayo

Street Fighting Man

19th Nervous Breakdown

Sad Sad Sad

Tumbling Dice

Out of Time

Beast of Burden

You Can't Alway Get What You Want

Living in a Ghost Town

Honky Tonk Woman

Happy

Slipping Away

Miss You

Midnigh Rambler

Start Me Up

Paint It Black

Sympathy for the Devil

Jumpin' Jack Flash

Gimme Shelter

Satisfaction

Las canciones del tercer ensayo podría ser el show completo. No obstante, de entre todas, habrá una que la audiencia y todos sus seguidores echarán en falta.

The Rolling Stones: su mítica canción que no sonará en directo

Como es de esperar, este miércoles The Rolling Stones ofrecerán a sus seguidores una lista de canciones como ninguna otra, repleta de clásicos como Gimme Shelter, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Tumbling Dice, (I Can't Get No) Satisfaction, Start Me Up y muchos más.

Sin embargo, hay un mítico tema de la banda británica que no volverá a sonar en directo. Se trata de Brown Sugar, una canción rodeada de polémica. El motivo no es otro que su temática.

Brown Sugar siempre ha estado en el punto de mira por hablar del sadomasoquismo, el racismo, la esclavitud, la violación y la pérdida de la virginidad. En este aspecto, Keith Richards, guitarrista del grupo, explicó que verdaderamente la canción habla de los horrores de la esclavitud.

"¿No se han dado cuenta de que esa canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en líos con toda esa mierda, pero espero que podamos resucitar a esa belleza en toda su gloria en esta gira", declaró el músico.

Lo cierto es que la primera estrofa habla de los esclavos golpeados y vendidos en Luisiana con referencia a un "esclavista" que "golpea a mujeres en mitad de la noche". Además, el coro narra un encuentro sexual no consensuado entre el amo violento y una joven esclava.

¿Qué significa la letra de 'Brown Sugar'?

El tema ha sido acusado de fomentar el racismo y la esclavitud. Sin embargo, los legendarios reyes del rock argumentan que la canción, por el contrario, es una crítica a las barbaridades cometidas hace siglos.

El mítico himno dice así:

Barco de esclavos de la costa de oro con destino a campos de algodón

Vendido en el mercado de Nueva Orleans Un

viejo esclavista con cicatrices sabe que le va bien

Escúchalo azotar a las mujeres alrededor de la medianoche

Azúcar moreno, ¿cómo es que sabes tan bien? Uh huh

Azúcar moreno, como debería hacerlo una niña, uh huh, oh

Los tambores suenan, la sangre fría inglesa corre caliente

Señora de la casa preguntándose cuándo va a parar El

chico de la casa sabe que lo está haciendo bien

Deberías haberlos escuchado alrededor de la medianoche

Azúcar moreno, ¿cómo es que ahora sabes tan bien?

Azúcar moreno, como debería hacerlo una joven ahora (sí)

Ah, sigue, azúcar morena, ¿cómo es que sabes tan bien?

Ah, me hizo anhelar el azúcar moreno

como debería hacerlo una chica negra, sí

Ah, y apuesto a que tu mamá era la reina de las carpas

y todos sus novios tenían dieciséis años.

No soy un colegial, pero sé lo que me gusta.

Deberías haberme oído alrededor de la medianoche.

Azúcar moreno, ¿cómo es que sabes tan bien, cariño?

Ah, baja, azúcar morena

Como debería hacerlo una joven, sí

, dije, sí, sí, sí, woo

¿Cómo es que, por qué sabes tan bien?

Sí, sí, sí, cortejar

como una, como debería hacerlo una chica negra

Sí, sí, sí, cortejar