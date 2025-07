Cuatro curiosidades sobre 'Houdini', la canción de Dua Lipa inspirada en el mítico escapista

Houdinies uno de los grandes hits que nos ha dejado Dua Lipa a lo largo de su trayectoria profesional. La pegadiza canción, que responde a un estilo disco-pop, cuenta con una versión extendida que lanzó la albano-británica dentro de Radical Optimism (Extended Version).

Ambas versiones de Houdini han tenido éxito, pero lo que pocos saben es la cantidad de significados e historia que esconde este éxito musical.

1. ¿Por qué se llama 'Houdini'?

Si algo está claro es que el título no fue elegido al azar, ya que este éxito internacional responde al nombre de uno de los magos más reconocidos mundialmente, Harry Houdini.

Aunque nació en Budapest, su familia no tardó en mudarse a Estados Unidos, donde pasó a convertirse en uno de los mejores escapistas de la historia, arrasando con sus shows en Broadway.

Entre sus trucos como ilusionista, destacan las camisas de fuerza o liberarse de esposas. Este último truco solía hacerlo acompañado de su mujer Bess, quien le solía pasar la llave de las esposas dándole un beso, referencia a la que hizo alusión Dua Lipa con su promoción de la canción.

El estribillo de la canción tampoco es casualidad: "Dicen que voy y vengo, dime todas las formas en que me necesitas, no estoy aquí por mucho tiempo, atrápame o me iré como Houdini". Debido a las habilidades del escapista, se ha denominado "Síndrome de Houdini" a las personas que evitan compromisos sentimentales o que, dentro de la pareja, deciden distanciarse cuando surgen conflictos en lugar de afrontarlos. Descripción que cuadra con el significado de la canción, pues está vinculada directamente a la idea de disfrutar sin obligaciones sentimentales, sin necesidad de dar explicaciones a alguien más.

2. Dua Lipa vs. Eminem

En 2024 nacieron dos canciones muy diferentes pero que respondían al mismo nombre. El 9 de noviembre de 2023, Dua Lipa sacó Houdini como principal sencillo de Radical Optimism y menos de un año después, el 31 de mayo de 2024, Eminem también sacó un single llamado Houdini que formaría parte del que sería su próximo álbum The Death of Slim Shady.

Ambas canciones lograron récords de reproducciones. La canción de Dua Lipa alcanzó en su estreno el tercer puesto en la Billboard Global 200, además de obtener la primera posición en la lista Hot Dance/Electronic Songs de Billboard, una posición que repitió a los meses.

Por su parte, el estadounidense alcanzó la cima de Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. de EE. UU., pasando a ser el primer rapero líder en estas listas.

3. 'Mash up' de tres Houdinis por Foster the People

En 2011, Foster the People también lanzó su propio Houdini y, diez años después, el vocalista del grupo decidió juntar las tres canciones en un mash-up.

La creación llamada:HOUDINI X HOUDINI X HOUDINI, fue compartida en las redes sociales del grupo el 2 de julio de 2024, junto a la descripción: "Batalla de los Houdinis (lo resolvimos en el remix)". Seguido del buen resultado que tuvo la mezcla, algunos fans pidieron que se incluyera la canción también llamada Houdini de Kate Bush… pero esto por el momento no ha sucedido.

4. Tinte de pelo color rojo, luces y espejos: los protagonistas del videoclip

Si algo ha llamado la atención del videoclip de Dua Lipa es su impecable coreografía. La artista tuvo que ensayar muy duro en el sótano de su casa para conseguir dominar el break-dance y, para evitar la tentación de salir de su hogar, se tiñó el pelo de rojo, estableciendo que con ese color "pasaba vergüenza en la calle".

Lo más llamativo es que ese color rojo, posteriormente, pasó a convertirse en un sello de la artista, que además, pasaron a llevar todos los bailarines para la grabación del videoclip. "Acababa con las manos rojas por el pelo de los bailarines. [...] Había pintura roja por todos sitios, siempre".

Pero el tinte no es lo único que esconde esta pieza audiovisual, el concepto artístico del videoclip en el que aparece ella con los bailarines en una sala llena de espejos, lo ideó precisamente porque su sótano, el lugar de ensayo, también era una sala repleta de espejos. Además, las luces se encienden y apagan constantemente mientras aparecen los bailarines como por arte de magia, haciendo un guiño a los trucos de aparición y desaparición del mago Houdini.