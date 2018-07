Franz Ferdinand estrena 'Stand On The Horizon'

La banda escocesa Franz Ferdinand viaja al pasado en su último videoclip Stand On The Horizon. En él recrean el baile de graduación de Regreso al Futuro y toman el puesto de Marty McFly para animar la particular fiesta en la que tocan.

Franz Ferdinand estrena su nuevo videoclip Stand On The Horizon. La banda sigue manteniendo con vida su último disco Right Thoughts, Right Words, Right Action publicado hace casi un año. El tema ha sido compuesto por Alex Kapranos y Nick McCarthy y producido por Prince House Rabbit y Todd Terje.

En la película Regreso al Futuro, Marty McFly volvía al baile de graduación de sus padres en 1955 para salvar su existencia. En este videoclip el grupo liderado por Alex Kapranos intenta salvar del aburrimiento a un público al que le separa una franja de edad bastante importante. ¿Conseguirán Franz Ferdinand que dejen la silla a un lado y bailen?

El vídeo ha sido dirigido por el director de cine indio Karan Kandhari. "Se trata de una mirada torpe a la inocencia y la experiencia. Un intento de capturar un brillo en la melancolía y una sensación de calor en la extrañeza. Espero que a la gente le resulte, a la vez, triste y divertido, esperanzador y humano" declaró Kandhari sobre el video de Franz Ferdinand