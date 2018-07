Gigi Hadid protagoniza el vídeo de 'How deep is your love' de Calvin Harris

Gigi Hadid es la protagonista del nuevo vídeo de Calvin Harris, How deep is you love. La modelo, que sale espectacular en el nuevo single del productor, es una de las mejores amigas de Taylor Swift, pareja actual de Calvin Harris.

Gigi Hadid en 'How deep is your love' de Calvin Harris / Youtube

¿Cuántas veces se toca el pelo Gigi Hadid en el videoclip de How deep is your love? La espectacular modelo protagoniza el vídeo del nuevo single de Calvin Harris en una historia que no acabamos de entender.

La mejor amiga de Taylor Swift, que también aparece en su vídeo Bad Blood; resucita en una cama de la morgue y se va paseando por diferentes fiestas y playas con cara de sorpresa y, sobretodo, tocándose el pelo continuamente. Eso sí, guapísima como siempre.

How deep is your love es el nuevo single de Calvin Harris que cuenta con la voz de Ina Wroldsen, quién escribió la letra de la canción junto a la formación Disciples.