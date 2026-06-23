Gracie Abrams anuncia 'Look at My Life', el nuevo single adelanto de 'Daughter from Hell'

La meteórica carrera de la artista Gracie Abrams sigue dando buenas noticias a su nutrida base de fans y, tras el anuncio de la publicación de su nuevo álbum Daughter from Hell el próximo 17 de julio, la joven estrella muestra un teaser de Look at My Life, su nuevo single adelanto que verá la luz el 25 de junio.

Un pequeño esbozo del que parece un gran proyecto a nivel gráfico dirigido por Mitch Ryan, que también ha trabajado con artistas de la talla de Olivia Rodrigo, Charli XCX o Addison Rae.

En Daughter from Hell, Gracie Abrams ha ha volcado su inspiración en una ruptura emocional y estética más oscura, vulnerable y psicológica que sus trabajos anteriores, como se pudo observar en el primer adelanto del nuevo álbum Hit the wall. De hecho, la narrativa gira en torno a alguien que siente que finalmente ha llegado al límite emocional.

Una nueva faceta por parte de la autora de That's so true que ha emocionado a sus seguidores, que cuentan los días para poder escuchar el nuevo material de su ídolo, sobre todo los españoles, ya que Gracie Abrams anuncio hace apenas unos días que dará dos grandes conciertos en el Palau Sant Jordi los días 27 y 28 de mayo de 2027 como parte de la gira de The Look at My Life Tour.