Gracie Abrams llega al límite emocional en 'Hit the Wall' el primer single de su nuevo álbum

Gracie Abrams nos abre las puertas de su próximo disco, Daughter From Hell , con Hit the Wall , el primer single de esta nueva era musical en el que la artista muestra a través de la letra y el videoclip del tema cómo vive la ansiedad y la desorientación psicológica.

Gracie Abrams abre una nueva era musical, que estrena con el single Hit The Wall. La artisya nos adelanta así con la canción cómo será su próximo álbum, Daughter From Hell.

Y lejos de ser una continuación de The Secret of Us, el tema marca una ruptura emocional y estética mucho más oscura, vulnerable y psicológica. Ya lo adelantó la artista para Vogue: "Es la introducción a este nuevo capítulo, y me siento agradecida y aliviada de que sea la introducción. Me encanta la canción y a la gente con la que la hice. La siento encarnada y eso se siente bien. Estoy emocionada de que pertenezca a todos los demás".

Una canción sobre fractura y ansiedad

Desde los primeros versos de Hit the Walls, la cantante abandona cualquier intento de parecer estable o contenida. La canción abre con imágenes de fractura y ansiedad. De hecho, toda la narrativa gira alrededor de alguien que siente que finalmente ha llegado al límite emocional.

La producción, creada junto a su colaborador habitual Aaron Dessner, mantiene el estilo íntimo característico de la intérprete de Us, pero lo lleva a un terreno mucho más cinematográfico y fantasmal.

El videoclip, dirigido por Renell Medrano, refuerza todavía más esa sensación de desorientación psicológica con la que inicia nueva etapa. En él, la artista atraviesa puertas azules que la llevan a escenarios perturbadores: habitaciones de hospital, pasillos inquietantes y espacios que parecen sacados de una pesadilla.

Muchos fans han interpretado la canción como una representación muy precisa del apego evitativo y la autodestrucción emocional.