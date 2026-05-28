Entradas Gracie Abrams en Barcelona: cómo apuntarse a la preventa, precios y fechas de los conciertos

Gracie Abrams en la Gala MET 2026 | Kevin Mazur / MG26 / Getty Images para The Met Museum / Vogue

Gracie Abrams ha anunciado su gira The Look at My Life Tour, con la que presentará su próximo álbum de estudio: Daughter from Hell, el cual verá la luz el 17 de julio. La joven estadounidense interpretará sus nuevas canciones y éxitos como That's So True en numerosas ciudades de América o Europa entre 2026 y 2027.

Fechas en España del 'The Look at My Life Tour'

La gira de Gracie Abrams solo hará dos paradas en España, concretamente en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ticketmaster confirma que esta será la única ciudad española donde actuará la cantante. De momento, estas fechas suponen el cierre de la gira y cuentan con Jake Minch como artista invitado.

Jueves 27 de mayo de 2027 – Barcelona – Palau Sant Jordi - 21:00

– Barcelona – Palau Sant Jordi - 21:00 Viernes 28 de mayo de 2027 – Barcelona – Palau Sant Jordi - 21:00

Cómo apuntarse a la preventa

Hay tres preventas para comprar entradas de la gira The Look at My Life Tour. La preventa de la artista comienza el martes 2 de junio a las 09:00, pero solo podrán acceder los fans que tengan un código. Para conseguirlo, es imprescindible reservar el próximo disco de Gracie Abrams.

"Haz la reserva anticipada de cualquier formato de Daughter from Hellen tu tienda local antes de las 13:00 del lunes 1 de junio para recibir un código exclusivo de preventa para The Look at My Life Tour en tu ciudad. Si ya has reservado el álbum a través de la tienda, recibirás un código de preventa", informa la tienda de la cantante.

En caso de no querer reservar el disco, existe una preventa para los registrados de Live Nation (pincha en este enlace para rellenar el formulario y tener acceso). Los fans podrán comprar entradas aquí desde el jueves 4 de junio a las 09:00 (con sala de espera a las 08:45).

Además, hay una preventa de Santander SMusic para clientes del banco. Este proceso de compra estará vigente desde el martes 2 de junio a las 09:00 (con sala de espera a las 08:45) hasta el viernes 5 de junio a las 09:00.

Cuándo es la venta general de entradas

La venta general de entradas empieza el viernes 5 de junio a las 09:00, aunque la sala de espera abre a las 08:45. La compra estará disponible en Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés. Cada persona puede comprar un máximo de cuatro entradas.

Precios de las entradas de Gracie Abrams

No hay información sobre los precios de las entradas de Gracie Abrams en España, pero sí en Países Bajos. Los costes oficiales para Ámsterdam pueden servir de aproximación para Barcelona. Estas son las cifras con gastos incluidos, según Ticketmaster Nederland:

Entrada general – Pista: 89,76 €

Grada Premium: 123,42 €

Cat. 2 – Grada: 100,98 €

Cat. 3 – Grada: 84,15 €

Cat. 4 – Grada: 72,93 €

Cat. 5 – Grada: 61,71 €

Entrada accesible: 89,76 €

Todas las fechas de la gira de Gracie Abrams

2026

Miércoles 2 de diciembre – Denver, Ball Arena

Jueves 3 de diciembre – Denver, Ball Arena

Domingo 6 de diciembre – Oakland, Oakland Arena

Lunes 7 de diciembre – Oakland, Oakland Arena

Miércoles 9 de diciembre – Glendale, Desert Diamond Arena

Jueves 10 de diciembre – Glendale, Desert Diamond Arena

Lunes 14 de diciembre – Los Ángeles, Kia Forum

Viernes 18 de diciembre – Los Ángeles, Kia Forum

Sábado 19 de diciembre – Los Ángeles, Kia Forum

Domingo 20 de diciembre – Los Ángeles, Kia Forum

2027