Entradas Gracie Abrams en Barcelona: cómo apuntarse a la preventa, precios y fechas de los conciertos
¿Quieres ver a Gracie Abrams en Barcelona? En este artículo, recopilamos toda la información necesaria sobre cómo comprar entradas para los conciertos de su gira The Look at My Life Tour. Además, compartimos los primeros datos disponibles sobre los precios.
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Gracie Abrams ha anunciado su gira The Look at My Life Tour, con la que presentará su próximo álbum de estudio: Daughter from Hell, el cual verá la luz el 17 de julio. La joven estadounidense interpretará sus nuevas canciones y éxitos como That's So True en numerosas ciudades de América o Europa entre 2026 y 2027.
Fechas en España del 'The Look at My Life Tour'
La gira de Gracie Abrams solo hará dos paradas en España, concretamente en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ticketmaster confirma que esta será la única ciudad española donde actuará la cantante. De momento, estas fechas suponen el cierre de la gira y cuentan con Jake Minch como artista invitado.
- Jueves 27 de mayo de 2027 – Barcelona – Palau Sant Jordi - 21:00
- Viernes 28 de mayo de 2027 – Barcelona – Palau Sant Jordi - 21:00
Cómo apuntarse a la preventa
Hay tres preventas para comprar entradas de la gira The Look at My Life Tour. La preventa de la artista comienza el martes 2 de junio a las 09:00, pero solo podrán acceder los fans que tengan un código. Para conseguirlo, es imprescindible reservar el próximo disco de Gracie Abrams.
"Haz la reserva anticipada de cualquier formato de Daughter from Hellen tu tienda local antes de las 13:00 del lunes 1 de junio para recibir un código exclusivo de preventa para The Look at My Life Tour en tu ciudad. Si ya has reservado el álbum a través de la tienda, recibirás un código de preventa", informa la tienda de la cantante.
En caso de no querer reservar el disco, existe una preventa para los registrados de Live Nation (pincha en este enlace para rellenar el formulario y tener acceso). Los fans podrán comprar entradas aquí desde el jueves 4 de junio a las 09:00 (con sala de espera a las 08:45).
Además, hay una preventa de Santander SMusic para clientes del banco. Este proceso de compra estará vigente desde el martes 2 de junio a las 09:00 (con sala de espera a las 08:45) hasta el viernes 5 de junio a las 09:00.
Cuándo es la venta general de entradas
La venta general de entradas empieza el viernes 5 de junio a las 09:00, aunque la sala de espera abre a las 08:45. La compra estará disponible en Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés. Cada persona puede comprar un máximo de cuatro entradas.
Precios de las entradas de Gracie Abrams
No hay información sobre los precios de las entradas de Gracie Abrams en España, pero sí en Países Bajos. Los costes oficiales para Ámsterdam pueden servir de aproximación para Barcelona. Estas son las cifras con gastos incluidos, según Ticketmaster Nederland:
- Entrada general – Pista: 89,76 €
- Grada Premium: 123,42 €
- Cat. 2 – Grada: 100,98 €
- Cat. 3 – Grada: 84,15 €
- Cat. 4 – Grada: 72,93 €
- Cat. 5 – Grada: 61,71 €
- Entrada accesible: 89,76 €
Todas las fechas de la gira de Gracie Abrams
2026
- Miércoles 2 de diciembre – Denver, Ball Arena
- Jueves 3 de diciembre – Denver, Ball Arena
- Domingo 6 de diciembre – Oakland, Oakland Arena
- Lunes 7 de diciembre – Oakland, Oakland Arena
- Miércoles 9 de diciembre – Glendale, Desert Diamond Arena
- Jueves 10 de diciembre – Glendale, Desert Diamond Arena
- Lunes 14 de diciembre – Los Ángeles, Kia Forum
- Viernes 18 de diciembre – Los Ángeles, Kia Forum
- Sábado 19 de diciembre – Los Ángeles, Kia Forum
- Domingo 20 de diciembre – Los Ángeles, Kia Forum
2027
- Martes 26 de enero – Seattle, Climate Pledge Arena
- Miércoles 27 de enero – Seattle, Climate Pledge Arena
- Viernes 29 de enero – Seattle, Climate Pledge Arena
- Domingo 31 de enero – Portland, Moda Center
- Lunes 1 de febrero – Portland, Moda Center
- Jueves 11 de febrero – Chicago, United Center
- Viernes 12 de febrero – Chicago, United Center
- Domingo 14 de febrero – Nashville, Bridgestone Arena
- Lunes 15 de febrero – Nashville, Bridgestone Arena
- Jueves 18 de febrero – Toronto, Scotiabank Arena
- Viernes 19 de febrero – Toronto, Scotiabank Arena
- Martes 23 de febrero – Atlanta, State Farm Arena
- Miércoles 24 de febrero – Atlanta, State Farm Arena
- Viernes 26 de febrero – Charlotte, Spectrum Center
- Sábado 27 de febrero – Charlotte, Spectrum Center
- Lunes 1 de marzo – Boston, TD Garden
- Martes 2 de marzo – Boston, TD Garden
- Jueves 4 de marzo – Washington, D.C. Capital One Arena
- Viernes 5 de marzo – Washington, D.C. Capital One Arena
- Lunes 8 de marzo – Montréal, Centre Bell
- Martes 9 de marzo – Montréal, Centre Bell
- Viernes 12 de marzo – Philadelphia, Xfinity Mobile Arena
- Sábado 13 de marzo – Philadelphia, Xfinity Mobile Arena
- Martes 16 de marzo – Brooklyn, Barclays Center
- Miércoles 17 de marzo – Brooklyn, Barclays Center
- Viernes 19 de marzo – Brooklyn, Barclays Center
- Sábado 20 de marzo – Brooklyn, Barclays Center
- Jueves 8 de abril – París, Accor Arena
- Viernes 9 de abril – París, Accor Arena
- Lunes 12 de abril – París, Accor Arena
- Jueves 15 de abril – Amberes, AFAS Dome
- Viernes 16 de abril – Amberes, AFAS Dome
- Lunes 19 de abril – Dublín, 3Arena
- Martes 20 de abril – Dublín, 3Arena
- Jueves 22 de abril – Mánchester, Co-op Live
- Sábado 24 de abril – Mánchester, Co-op Live
- Domingo 25 de abril – Mánchester, Co-op Live
- Martes 27 de abril – Glasgow, OVO Hydro
- Miércoles 28 de abril – Glasgow, OVO Hydro
- Viernes 30 de abril – Londres, The O2
- Sábado 1 de mayo – Londres, The O2
- Lunes 3 de mayo – Londres, The O2
- Martes 4 de mayo – Londres, The O2
- Viernes 7 de mayo – Ámsterdam, Ziggo Dome
- Sábado 8 de mayo – Ámsterdam, Ziggo Dome
- Lunes 10 de mayo – Ámsterdam, Ziggo Dome
- Miércoles 12 de mayo – Berlín, Uber Arena
- Jueves 13 de mayo – Berlín, Uber Arena
- Martes 18 de mayo – Estocolmo, Avicii Arena
- Miércoles 19 de mayo – Estocolmo, Avicii Arena
- Domingo 23 de mayo – Milán, Unipol Dome
- Lunes 24 de mayo – Milán, Unipol Dome
- Jueves 27 de mayo – Barcelona, Palau Sant Jordi
- Viernes 28 de mayo – Barcelona, Palau Sant Jordi