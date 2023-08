Los momentazos de 'The Eras Tour' de Taylor Swift: los anuncios de 'Speak Now' y '1989', los invitados sorpresa y terremotos

53 conciertos, 19 ciudades y cinco meses. Taylor Swift ya ha terminado la primera parte de su gira The Eras Tour después de recorrerse una gran parte de EEUU. El tour arrancó el pasado 17 de marzo en Glendale y ha finalizado el 9 de agosto en Los Ángeles.

Solamente tendrá dos semanas para descansar porque el 24 de agosto viaja a Latinoamérica para continuar con nuevos shows en México, Argentina y Brasil.

Durante estos cinco meses, los swifties han podido vivir momentazos como los anuncios de dos discos, invitados sorpresa al escenario, reconocimientos oficiales e incluso terremotos. La estrella ha demostrado que es un auténtico fenómeno fan y su The Eras Tour aspira a ser una de las más rentables de la historia. Una maravilla.

Taylor Swift se camufla metida en un carrito

Los fans se dieron cuenta muy pronto que no se veía llegar a Taylor Swift al escenario desde ningún ángulo de los recintos. Durante un concierto en Texas, se percataron que había unos operarios transportando una misteriosa caja negra con ruedas.

Justo al final del video que se hizo viral, se ve cómo Swift sale de su escondite vestida con un traje de lentejuelas dorado para colarse rápidamente entre bambalinas.

La respuesta al famoso 'truco de buceo'

El espectáculo de The Eras Tour está preparado al milímetro porque hay 10 escenografías y 13 cambios de vestuario. Una de las transiciones más llamativas es la que -aparentemente- sucede bajo del agua y esto va acompañado de efectos de sonido acuáticos.

La cantante pega un salto y por arte de magia se sumerge en un mar que se mueve bajo el escenario, una inmersión que termina cuando la artista regresa a la superficie después de haber "buceado" bajo el escenario un buen puñado de metros.

Evidentemente, esto no es real. Ella se lanza a una colchoneta bajo el escenario y se crea esta ilusión óptica.

Los anuncios de 'Speak Now' y '1989' TV

Han sido cinco meses de gira por EEUU y en estos ha aprovechado la presencia de tantos fans para dar dos anuncios muy esperados: los lanzamientos de Speak Now y 1989 (Taylor's Version). El primero se dio a principios de mayo y el segundo a mediados de agosto.

En ambos casos, ha seguido la misma estrategia, es decir, proyectar en las pantallas del reciento la carátula del disco junto a la fecha de estreno.

Todos sus invitados sorpresa: Taylor Lautner, Ice Spice, Haim...

La estadounidense tiene una voz única, pero eso no significa que haya estado sola durante todos los conciertos. En varias ocasiones, ha recibido la visita de otros artistas que la han acompañado en el escenario.

Taylor Lautner

Taylor Lautner -grabó con ella el videoclip de I can see you- se subió junto a ella tras estrenar el disco Speak Now a principios de junio. La cantante mantiene una excelente relación con él y este le dedicó unas bonitas palabras.

"Nos divertimos mucho haciendo este vídeo. Taylor, gracias por contar conmigo, solo quiero decir algo rápido, te respeto muchísimo no solo por la cantante, compositora e intérprete que eres; sino por el gran ser humano que eres, humilde, amable, y me siento honrado de conocerte", ha expresó el actor.

Ice Spice

Ice Spice es la rapera del momento y tiene una canción con Taylor Swift. Se unió a ella para la edición deluxe de Midnights con un remix de Karma.

Aaron Dessner

A mediados de mayo, la cantante invitó al escenario a Aaron Dessner y juntos interpretaronWould've, Could've, Should've.

Maren Morris

Y otra de las invitadas fue Maren Morris, con quien cantó You All Over Me.

Haim

Taylor Swift se convirtió en una integrante más de la banda Haim y todas ellas cantaron No body, no crime, la colaboración que tienen juntas.

Taylor Swift, alcaldesa honoraria y ciudades a su nombre

The Eras Tour ha tenido un impacto enorme en EEUU, especialmente en las ciudades a las que ha acudido. Comenzó en Glendale (Arizona), donde dio sus dos primeros conciertos. La expectación era muy grande y el alcalde Jerry P. Weiers comunicó que su ciudad cambiaría el nombre a Swift City durante los dos días de sus shows.

Otra ciudad que se sumó a esta moda fue Santa Clara (California) y para celebrar que la artista daba allí dos conciertos cambió su nombre por Swiftie Clara.

La estadounidense dio tres conciertos en Tampa (Florida) y para celebrarlo, la alcaldesa Jane Castor le entregó la llave de la ciudad y la nombró alcaldesa honoraria durante los días que estuviera allí con su show.

A lo largo de estos meses, más ciudades se han apuntado a esta curiosa tendencia. Las Vegas decidió organizar un espectáculo de luces en Gateway Arches con los colores de todos los discos de Taylor Swift. O Arlington (Virginia), que le entregó las llaves de la ciudad y decretó el "fin de semana de Taylor Swift" justo en los días en los que ella estuvo allí con su gira.

Taylor Swift se traga un bicho por accidente

Un momento que se viralizó a principios de junio fue cuando Taylor se tragó un insecto accidentalmente mientras cantaba. Comenzó a toser y se disculpó con sus fans explicando que un bicho se había colado en su garganta mientras estaba cantando.

"Oh, delicioso. ¿Hay alguna manera de que ninguno haya visto esto?", dijo visiblemente avergonzada por la situación.

Defiende a una fan de la seguridad del recinto

Los seguidores de la intérprete de Style quedaron muy sorprendidos con un gesto que tuvo con una asistente a su concierto. Tal y como se informó, se encontraba bailando en una zona no permitida y un trabajador de seguridad se acercó a ella para pedirle que saliera de allí.

Ante esto, Taylor Swift la defendió: "¡Eh, alto! No estaba haciendo nada".

Los swfties provocan un terremoto

Sabíamos que Taylor era una de las artistas más poderosas del momento, pero no que fuera capaz de provocar terremotos. A finales de julio, durante un concierto en Seattle sus fans provocaron una actividad sísmica comparable con un terremoto de magnitud 2,3.

Los sismómetros no registraban cifras así desde el año 2011, cuando los fanáticos del equipo de fútbol de la ciudad celebraron un touchdown de último minuto de los Seahawks.

Cada trabajador recibirá un cheque por 100.000 dólares

Reina de los terremotos y también de los trabajadores. Las redes se hicieron eco muy rápido de que cada trabajador, independientemente de su puesto como camioneros, servicio de cáterin, técnicos, bailarines... recibiría un pago de 100.000 dólares. En total, los gastos de Taylor Swift podrían ascender a los 55 millones de dólares.

"Gracias por tu excelente trabajo en The Eras Tour en Estados Unidos. Tu bien merecido bous es de 100.000$. Con cariño, Taylor", decía la nota escrita a mano por ella.

Le regala el sombrero a la hija de Kobe Bryant

En todos los conciertos, Taylor Swift ha entregado su sombrero al cantar 22 a una fan en concreto escogida por su madre Andrea. Durante su primer show en Los Ángeles, los asistentes quedaron enamorados al ver que la elegida era Bianka, la hija de la estrella de la NBA Kobe Bryant, que falleció en un accidente de helicóptero junto a su otra hija hace tres años.

Este gesto tiene mucho sentido porque Taylor y Kobe eran grandes amigos. De hecho, cuando murió ella le dedicó unas bonitas palabras, recordando que "significaba mucho para ella y para todos nosotros".

La increíble ovación de ocho minutos

Y llegamos al final de su gira. Durante el penúltimo concierto que la artista dio en EEUU, concretamente Los Ángeles, recibió una ovación de casi ocho minutos tras interpretar Champagne problems. Gradas, pistas y zonas VIP... todos se pusieron de pie a vitorearla.

"¿Qué os digo ahora? Esto ha sido profundamente bonito y no sé qué decir o hacer", comenzó exclamando muy emocionada. "Como todos, yo también voy a experimentar durante el resto de mi vida varios momentos de caída emocional y en esos momentos podéis estar seguros de que voy a pensar en lo que acabáis de hacer", apuntó.

The Eras Tour ya es historia de la música. Acaba una parte de esta gira, pero ni de lejos es el final del tour. Todavía quedan muchos países que Taylor Swift debe visitar.