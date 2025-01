GRISO y Álvaro de Luna viven en una noche surrealista en el videoclip de '1001 Noches'

¿Sabes esas noches en las que dices una más y me voy pero te resulta imposible porque el surrealismo de la fiesta te atrapa? De eso va el videojuego estilo años 80 en el que se cuelan GRISO y Álvaro de Luna en el videoclip de 1001 Noches , que este miércoles estrenan en exclusiva en Europa FM. Pasar la pantallas no es fácil. ¿Conseguirán llegar al final?

Nosotros también entramos en la fiesta salvaje a la que han ido los dos artistas y de la que les está costando salir. Griso y Álvaro de Luna tienen que superar los niveles de una noche surrealista para volver a casa sanos y salvos. El reto no es fácil, todos hemos dicho alguna vez eso de la última y me voy y todos hemos vistos más de una vez cómo no cumplimos nuestra promesa y acabamos cerrando el local.

"Ese chupito me dice que tengo que irme | Que al cabo de poco puedo arrepentirme", canta Álvaro de Luna, que se siente atrapado en el bar como Griso. "Ese chupito me dice que tengo que irme | Que no me compensa mañana estar triste | La vaina es irreversible", añade el catalán.

La pareja de artistas, que lanzaron esta canción de sonido rockero y aspecto gamberro el pasado 15 de enero, pasan niveles a medida que avanza el videoclip. Y, según los van superando, la noche se transforma en un caos entre luces de neón, personajes excéntricos y giros de guion. El vídeo, dirigido por Anna Martín y Natalia Cabezas, juega con la distorsión narrativa y visual ofreciendo una inmersión surrealista.

La noche termina como esas noches de una más y me voy: la lógica se disuelve y no sabes muy bien quién es quién o qué está pasando.

1001 Noches es el tercer adelanto del primer disco de GRISO en solitario. Su primer sencillo, Me Muero Si No Lo Intento, llegó en septiembre y el segundo, Por Si Acaso, en diciembre. Su nueva canción es una auténtica celebración del rock contemporáneo, mezclando riffs potentes con una letra que captura la intensidad de una noche que se escapa de las manos.