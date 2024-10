GRISO inicia su carrera en solitario con 'Me muero si no lo intento', su primer sencillo

Eric Griso, ahora conocido como GRISO, inicia su trayectoria como artista solita tras tomar la decisión de disolver el grupo Arnau Griso por el bien de su amistad con su compañero Arnau Blanch.

Con solo dos álbumes, el dúo llenó salas y festivales y consiguió varios discos de platino. Juntos crearon auténticos himnos para una generación, pero Eric decidió dar un giro a su carrera y disolvieron el grupo en 2022 para emprender cada uno su camino en solitario. "Teníamos visiones totalmente distintas de la música y del arte en general. Para mí es terapia y necesitaba hacer cosas que me removieran, independientemente de los números", explica GRISO.

Así, el compositor, guitarrista y ahora también cantante lanza su proyecto en solitario bajo el nombre de GRISO. Con su voz rota y emotiva, Eric inaugura esta nueva etapa con el sencillo Me muero si no lo intento, una declaración de intenciones que confirma su compromiso con la honestidad artística. "Después de todo el ruido, me hice una promesa: que lo volvería a intentar con algo humilde y sincero", comenta, reafirmando lo que canta en su primer tema: "No voy a ser un pobre con dinero / Creo que estoy solo aquí, porque si no me p*to muero".

Las canciones de GRISO van desde el rock hasta elementos de R&B, funk, folk e incluso sonidos electrónicos. Esta evolución también se refleja en la composición de letras más maduras, aunque sin renunciar a los estribillos pegadizos. "He aprendido más en la búsqueda del sonido desde 2022 que en los diez años anteriores. Antes nos lo daban todo hecho, pero ahora he decidido involucrarme en todos los procesos: composición, producción, mezcla", añade.

Por su parte, el videoclip de Me muero si no lo intento refleja el viaje emocional de GRISO haciendo frente a sus miedos. Dirigido por la creadora de contenido y pareja de Eric, Natalia Cabezas, el vídeo supone un empujón para quienes buscan superar sus límites: "Nadie me conoce como Nat para retratar mis ascensos y caídas. Además, lleva un año estudiando cine y le apetecía lanzarse a dirigir", cuenta el artista.