El guiño de Becky G y Natti Natasha a 'Sin pijama' en el videoclip de 'Ram Pam Pam'

Becky G y Natti Natasha revolucionaron el panorama musical de 2018 con su mega éxito Sin Pijama. Una canción con la que rompían las reglas del reaggeton machista y hablaban de la libertad sexual de las mujeres.

Tres años después las dos artistas vuelven a unirse en Ram Pam Pam, un nuevo tema que tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo hit. Eso sí, en esta ocasión no invitan a ningún hombre a pasar la noche con ellas. Al contrario, lo mandan bien lejos después de haberlas tratado mal.

El guiño a Sin Pijama en el videoclip

Becky y Natti han querido hacer un guiño a su primera colaboración en el videoclip de Ram Pam Pam repitiendo el cameo de Prince Royce. Si en Sin Pijama el cantante recibía una llamada de Becky G y a partir de ahí se imaginaba todo el videoclip del tema, en esta ocasión es el ex que no se ha portado como debía y al que han dejado.

¿Responderá Prince Royce con otra canción?

Al final del vídeo de Ram Pam Pam, el grupo de chicas se enfrenta al de chicos en una cancha de baloncesto y Natti Natasha le lanza el balón a Prince Royce. Algo que ha hecho pensar si habrá una respuesta al tema por parte del artista estadounidense.

Una teoría que no es tan descabellada ya que en el tema Las Nenas de Natti Natasha con Farina, Cazzu y La Duraca, era Becky G la que hacía un cameo al final del vídeo cuando pasaba a recoger a Natti tras una buena juerga.

Y justo esa escena del coche en la que Natti se sube destrozada sin haber dormido es el principio del videoclip de Ram Pam Pam. Por lo que podríamos ver un nuevo tema de Prince Royce aceptando el reto de la dominicana en la cancha de baloncesto.

LETRA DE 'RAM PAM PAM' DE NATTI NATASHA Y BECKY G

What you gonna do? si a la relación ya le di undone

No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú

Que me trata feo y no me pongo triste si no te veo, tu mismo te lo buscaste y ya mi

corazón no te ruega, se vuelve ateo

Y tengo un novio nuevo que me hace Ram Pam Pam Pam, Ram pam pam pam, no

me busques que aquí no queda nah, nah de nah y me hace Ram Pam Pam pam,

Ram Pam Pam pam tengo otro que me lleva a la disco a perrear

Mucha cadena, mucha vaina pero eso pa’ un carajo te sirvió

ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina en frente pero no la vio

Aquí esta Heavy la demanda, eso lo sabes tu y lo se yo pero jugaste con la carta

que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió

Cerramos la reja, mami didn't raise no pendeja.

Ahora tengo las pestañas, mira las cejas,

dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba ya yo tengo pareja.

Estás viendo a to' estos aquí, están haciendo fila toditos pa’mi.

Quieres negarlo, Lo se ya entendí.

Estoy mejor sin ti y ahora mi culo hace...

Ram Pam Pam Pam, Ram pam pam pam

no me busques que aquí no queda nah, nah de nah y me hace Ram Pam Pam pam,

Ram Pam Pam pam, tengo otro que me lleva a la disco a perrear

Dj súbelo oh oh, súbelo oh oh que esa música me encanta

Dj súbelo oh oh, súbelo oh oh porque... Ram pam pam

Ya tu sabes

te quedaste afuera te bote la llave

ahora tengo a otro y más rico me cabe

ya tu sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije adios

la nena se reveló , no te quiero mano

el pasado se quedó

ya no tengo tiempo ya no tengo reloj

ahora me voy pata abajo y llegó cuando quiero yo.

Llora nene, llora llora

todo el mundo tiene reemplazo

llora nene, llora llora

eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace...

Ram Pam Pam Pam, Ram pam pam pam

no me busques que aquí no queda nah, nah de nah y me hace Ram Pam Pam pam,

Ram Pam Pam pam, tengo otro que me lleva a la disco a perrear

Dj súbelo oh oh, súbelo oh oh que esa música me encanta

Dj súbelo oh oh, súbelo oh oh porque...Ram pam pam