HAIM retratan la depresión en 'Now I'm In It', su nuevo single

HAIM han vuelto con 'Now I'm In It', una canción muy personal dond e Danielle Haim habla de la depresión que ha tenido que superar y de sus hermanas Este y Alana .

Danielle Haim en el vídeo de 'Now I'm In It' / Youtube/HAIM

HAIM acaban de lanzar 'Now I'm In It', su nuevo single que han presentado con un videoclip dirigido por el cineasta Paul Thomas Anderson y que refleja perfectamente el significado de la canción.

Tal como explicó en un extenso comunicado, Daniel Haim quiso plasmar en esta canción la dura depresión que ha atravesado y superado recientemente: "Después de estar constantemente en marcha durante el último par de años, no quería parar y asumir ciertas movidas.[...] Parecía que parar y manejar estas emociones sería decepcionar a todo el mundo. Cada vez que he estado deprimida me lleva tiempo aceptar que necesito ayuda, empezar a salir de ello", explica.

De esta manera en el vídeo vemos como Danielle está completamente perdida y son sus hermanas las que la rescatan literalmente y la llevan a un túnel de lavado de coches de donde sale completamente renovada.