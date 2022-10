Harry Styles se convierte en un tritón para el videoclip de 'Music For a Sushi Restaurant'

Te interesa Harry Styles, golpeado en la entrepierna con una botella en pleno concierto

Harry Styles se ha convertido en uno de los hombres del momento. Desde el lanzamiento de su último disco, Harry’s House, el británico ha arrasado en todas las listas con varios de los temas de este álbum como As it was. Sin embargo, aunque han pasado ya varios meses, no ha querido hacer esperar más a sus fans y ha estrenado el videoclip del tema Music For a Sushi Restaurant.

Como muchos podían imaginar, ha huido de lo sencillo y lo minimalista y ha sido capaz de crear una auténtica obra de arte. El videoclip comienza con Harry con una barba enorme, que recuerda a Tom Hanks en Naufrago o Leonardo Di Caprio en El renacido.

Sin embargo, lo más curioso es que el cantante aparece caracterizado con una larga cola o tentáculos, al más puro estilo tritón.

Así avanza la gira de Harry Styles

Harry Styles se encuentra en medio de la gira Love on Tour con la que recorrerá prácticamente todo el mundo. Una de sus últimas paradas fue Chicago donde sufrió un pequeño incidente en pleno del concierto.

El artista hizo una parada para coger aire y hablar un poco con el público entre canción y canción, cuando una botella lanzada por alguien del público le dio en la entrepierna.

El cantante necesitó unos minutos para recomponerse y, tras conseguirlo, dijo: "Bueno, eso fue desafortunado".