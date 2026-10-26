Harry Styles regala una pausa romántica en el videoclip de 'Coming Up Roses'

El británico Harry Styles ha publicado el videoclip oficial Coming Up Roses, la balada en la que se sumerge en una atmósfera romántica e íntima y en la que muestra que el baile es una disciplina ideal para cualquiera que quiera poder expresarse mientras disfruta.

Ataviado con un atrevido look con americana y camisa sin abrochar, el artista se mete en la piel de un avezado aprendiz de bailes de salón rodeado de una cantidad de compañeros entre los que se encuentran los perfiles más variados. Una amalgama en la que incluso cabe una novia con la que recorrer las cocinas del recinto antes de aplaudir una interpretación en solitario de una de las integrantes del grupo.

Una canción en la que Styles baja las pulsaciones y deja que la emoción marque el ritmo, dejando que el piano y las cuerdas creen una atmósfera íntima que termina en un interludio orquestal, y en la que la melodiosa voz del ex de One Direction acompasa a la perfección esa melodía.

Ha sido este romanticismo el que ha hecho que Coming Up Roses se haya convertido en una de las canciones favoritas de la gira del británico. Una declaración de amor cantada que, de alguna manera, ha entroncado con la conexión que la estrella mantiene con su sólida base de fans en todo el mundo, como bien muestra la foto de familia tomada al finalizar esta clase de baile.

Un videoclip que ha mantenido expectantes a los fans del cantante desde que anunció el lanzamiento en el show de clausura de su residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York. Una sorpresa de la que muchos ni siquiera se dieron cuenta en ese mismo momento, sino tras la viralización de los vídeos en redes sociales.

Ahora, al que es el cuarto videoclip de Kiss All the Time. Disco, Occasionally solo le queda contemplar cuál es la valoración que hacen del mismo los fans, que siempre se han mostrado entusiasmados con cada proyecto de la estrella.