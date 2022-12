'My heart will go on', la canción de 'Titanic' cumple 25 años: la historia detrás del éxito de Céline Dion // YouTube

Se cumplen 25 años del lanzamiento de My heart will go on , la canción principal de la banda sonora de Titanic . Esta es la historia detrás de este tema de Céline Dion.

Hace 25 años de que Céline Dion estrenara My heart will go on, el tema principal la película Titanic. Desde el momento de su lanzamiento, esta canción se ha convertido en una de las más populares y recordadas de la historia, sin embargo, la historia detrás de esta es bastante curiosa.

El single está escrito por James Horner y formó parte del disco Let's talk about love de la artista canadiense. Se trata de una balada romántica que ha sido versionada por decenas de cantantes durante los últimos años, pero a pesar de lo que pueda parecer, el tema estuvo maldito antes de lanzarse y estuvo muy cerca de no ver la luz.

Tal fue su éxito, que el tema ganó cuatro premios Grammy y un Oscar a la Mejor canción original.

Céline Dion se negaba a cantar este tema

Cuando el director del film, James Cameron, encomendó a Horner la composición de esta canción, le dejó claro que únicamente quería piezas instrumentales, sin voz, aunque este confiaba demasiado en su tema y quiso buscar a una artista para interpretarla.

La escogida no fue Céline, sino una cantante noruega llamada Sissell Kyrkjebo, bastante popular gracias a mezclar óperas con letras pop. Su segunda opción ya fue la actual artista, pero en un primer momento se negó rotundamente. Ella pensaba que grabar esto era un paso atrás en su carrera. Finalmente, su marido René Angelil la convenció.

Pero sin duda el paso más difícil fue que Cameron aceptara. Quería una banda sonora que se adaptara a la época de Titanic, es decir, nada de temas pop. Finalmente, escuchó la versión final con Céline y le encantó.

Letra completa de 'My heart will go on'

Every night in my dreams

I see you

I feel you

That is how I know you go on

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you're here in my heart

And my heart will go on and on

Love can touch us one time

And last for a lifetime

And never let go till we're gone

Love was when I loved you

One true time I'd hold to

In my life, we'll always go on

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you're here in my heart

And my heart will go on and on

You're here, there's nothing I fear

And I know that my heart will go on

We'll stay forever this way

You are safe in my heart

And my heart will go on and on

Y es que por muchos años que pasen, todo el mundo se va a acordar de esta popular canción que Céline Dion interpretó y que la catapultó al estrellato.