Justin Bieber bate todos los récords tras el lanzamiento de 'Swag'

Desde que a Justin Bieber se le diágnosticó el síndrome de Ramsay Hunt en 2022, el artista no ha pasado por su mejor momento. La enfermedad le provocó una parálisis facial que le costó el cierre de su gira Justice World Tour, una deuda millonaria con su exmanager Scooter Braun de 31 millones de dólares y problemas de salud mental acompañados de drogas y rumores de ruptura con su mujer Hailey Bieber, pero si de algo es capaz el canadiense, es de sacar fuerzas y remontar aquello para lo que ha nacido, ser una estrella.

Así lo demuestran los datos tras el estreno deSwag. Sin haber creado expectación, cuando los fanáticos daban por perdida su carrera, el jueves comenzamos a ver visuales por Reikiavik y por las calles estadounidenses de Nueva York o Los Ángeles, entre otros, de Justin Bieber acompañado de su familia, seguido de la publicación de posts en su Instagram con imágenes de estos carteles y fotos promocionales del disco.

A excepción de su indudable talento, no le hizo falta nada más para revolucionar Internet y alcanzar en las primeras 24 horas 74 millones de escuchas en Spotify colocando sus 21 canciones en el Top 100 global de Spotify. DAISIES, la favorita del álbum, ocupa el quinto puesto del ranking seguido de Go Baby en el 27 y YUKON en el 31, aunque en el Top 50 de Estados Unidos sí que se mantiene en primer lugar.

El artista está cambiando las normas del juego. Pese a llevar cuatro años inactivo, en cuanto a sacar álbum se refiere, sus fans han demostrado su gran lealtad. El 11 de julio, Bieber batió sus propios récords, llegando a las 95,8 millones de escuchas en Swag, el día de toda su carrera que más streams ha tenido en Spotify.

Otra plataforma de streaming que no puede pasar desapercibida es Apple Music, en la que las 21 canciones debutaron en el top. Dentro del top diez, siete de las canciones pertenecían a las composiciones que forman Swag, con All I can take situada ni más ni menos, que en el puesto número uno.

Según han confirmado El Mundo,el álbum ya supera las 121 millones de escuchas y, según las predicciones que se hacen desde Estados Unidos, podría alcanzar las 175 en su primera semana.

Además, según datos de HITS Daily Double, el proyecto estaría encaminado a mover alrededor de 175.000 unidades equivalentes en su primera semana en Estados Unidos. Una cifra que, de haberse lanzado la semana anterior, le habría asegurado directamente el primer lugar en el Billboard 200. Sin embargo, los lanzamientos esperados esta semana podría alterar el panorama.

Segunda parte tras Swag

El artista nos ha dejado con ganas de más y por suerte, ¡Nos las va a satisfacer! Según ha afirmado Pop Crave respaldado en HITS como fuente, Justin Bieber sacará finales de este año o a principios de 2026, otro álbum de puro pop.