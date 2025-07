Letra y significado de 'ALAMBRE PúA' de Bad Bunny, con referencias a la gran pasión del artista

Bad Bunny se ha propuesto revolucionar más aún el verano 2025. El artista ha comenzado su residencia de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico bajo el nombre No me quiero ir de aquí, una serie de espectáculos que introducirán su posterior gira. Y para enloquecer aún más a sus fans, el artista desveló en el primer espectáculo una canción inédita.

Se trata de ALAMBRE PúA, la primera canción del setlist que ya está disponible en todas las plataformas. Siguiendo con la esencia del artista en su álbum Debí tirar más fotos, el tema continúa abrazando las raíces musicales y culturales puertorriqueñas.

El puertorriqueño vuelve a empaparse de sus raíces culturales en este nuevo tema, pero esta vez con un estilo más íntimo y melancólico a través de una melodía que el artista ya ha hecho suya. Y, pro supuesto, la sensualidad está presente en todo momento.

La canción trata sobre aquel amor que le marcó de por vida, tanto por lo bueno como por lo malo, y la nostalgia de haberlo vivido y ya no tenerlo. Un amor doloroso con el que muchos pueden empatizar, porque Bad Bunny ha creado un himno para aquellos amores difíciles de superar.

Bad Bunny recibe un inesperado abucheo en uno de sus conciertos en Puerto Rico | GETTY

ALAMBRE PúA está producido por Tainy, quien siempre está a su lado en los proyectos.

Qué significa ALAMBRE PúA

Como el título de la canción indica, ese amor difícil de superar está dentro de un alambre de púa, el cual hace referencia a la típica cerca metálica con estructura puntiaguda y peligrosa que se utiliza para proteger terrenos o impedir el paso.

El significado se materializa en los versos del tema: "Me amarraste el corazón con alambre de púa". Un símil sobre que, además e o poder soltar, se desangra o le hiere.

De hecho, este simbolismo también hace referencia a un elemento de Puerto Rico: según una leyenda de los años 90, se die que en el país empezaron a extenderse los combates de lucha libre en rings rodeados por ese alambre de púas. Un elemento del o más peligroso que demostraba que el combate era a vida o muerte.

Bad Bunny durante su residencia en Puerto Rico | Kevin Mazur / Getty Images

Conociendo la pasión de Bad Bunny por el wrestling desde pequeño, no es de extrañar que haya utilizado este símil para describir un amor con entrega total, de lucha sin escapatoria.

Así es el videoclip

Para rematar este lanzamiento sorpresa, el artista también ha compartido su videoclip. En él, un plano secuencia sigue los pies de una mujer mientras baila y anda al compás de la canción a través el campo.

En un momento de la escena se abre el plano y se ve a la mujer cada vez más lejos sobre el escenario que está utilizando Bad Bunny en su residencia en el coliseo Puerto Rico. Sobre la estructura en forma de colina se lee: 'No quiero ir de aquí'.

La letra de ALAMBRE PúA

Eh-eh

Hoy te voy a buscar y te voy a besar

Cerca del lunar

Contigo, yo me arrebato sin fumar

Lo de meno' es el lugar

Después que estés tú, yo la paso bien

Tú ere' la baby, no te cambio por cien

Tú te monta' en mi carro y parece un Mercedes-Benz

Como tú, ninguna se ve, ninguna se ve

Como tú, ninguna se ve

Si me deja', te hago un bebé

Quiero darte un besito al revé'

No sabía que aquella iba a ser la última ve'

Estoy triste que no la grabé, fuck, no la grabé

Pero aún guardo tus foto' que me envíaste 'esnúa

Me amarraste el corazón con alambre de púa'

Habla claro, ma', tú ere' bruja

Extraño escucharte, piquetúa

Ey, decirme papi, daddy, tú ere' una mala, baddie

Mueve ese culo, booty, súbelo a la story

Está bellaca, horny, atrevida, naughty

Baby, no pare', don't stop, tú la tiene', you got it

Hoy te voy a buscar y te voy a besar

Cerca del lunar

Contigo, yo me arrebato sin fumar

Lo de meno' es el lugar

Después que estés tú, yo la paso bien

Tú ere' la baby, no te cambio por cien

Tú te monta' en mi carro y parece un Mercedes-Benz

Como tú, ninguna se ve, ninguna se ve

Al la'o mío, ninguna se ve

Bebé

Ninguna se ve

Bebé

Al la'o mío ninguna se ve

Bebé

Ninguna se ve

Como tú, ninguna se ve