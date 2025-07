Becky G adelanta su colaboración con Rauw Alejandro: "Siento la responsabilidad de que sea la canción perfecta"

Becky G se encuentra muy feliz de estar en España este verano. La artista celebra sus últimos éxitos en la música y en la gran pantalla, y comparte con Europa FM muchas reflexiones sobre su carrera, la tendencia musical actual y las exigencias que se pone a ella misma a la hora de encontrar la canción perfecta para una colaboración.

En su charla con nosotros, la artista recuerda con cariño aquella gran alegría que le trajo nuestro país respecto a su carrera con la canción Mayores: "Ustedes me dieron mi primer número 1 y siempre van a estar en un lugar muy especial". Y así, con el mismo entusiasmo, remarca cómo fue el proceso creativo de Qué haces, su nueva canción veraniega junto a Manuel Turizo. "Está hecha con la versión de nosotros que soñaban estar aquí", comparte con nosotros.

Por la misma línea, aunque sin dar detalles, Becky G confirma que está en conversaciones con Rauw Alejandro para una colaboración que deje sin aliento a sus fans: "Claro que sí. Es difícil porque siento que como artistas después de llegar a un nivel la presión se pone tan fuerte que...". Considera que ahora todos son "artistas sin género", pero hay que trabajar para que salga lo mejor. "Sabemos que lo están esperando, pero ¿qué canción va a ser?", reflexiona. Y es que la cantante siente "la responsabilidad de que sea la canción perfecta".

Esa etiqueta de 'La reina de las colaboraciones' la lleva con mucha honra, y tantea algún nuevo featuring con cantantes españoles: "Las cosas buenas en la vida toman tiempo […] Ojalá después de tres semanas en España también pase con algún artista de por aquí. Hay una lista de artistas españoles con los que ya me ha tocado colaborar, pero con Aitana no me ha tocado, así que eso sería increíble".

"[Colaborar] con Aitana sería increíble"

La artista está en un momento muy dulce de su carrera, donde ha explorado el formato documental a través de Rebecca, una cinta que muestra su de cerca la última gira en solitario de Becky G y el proceso de crear Esquinas, su primer álbum de género mexicano. Y todo ese proceso le ha hecho sentir multitud de cosas distintas: "Sentí que era muy importante mostrarlo, pero también tenía miedo de compartir cosas de mí que muchas personas no sabían".

Sus reflexiones sobre abrazar el folklore

La artista celebra que muchos artistas latinoamericanos o con una historia similar a la suya en cuanto a orígenes hayan abrazado casi a la vez el reivindicar las raíces culturales en su música. "Cuando empecé a componer el primer disco de música mexicana la idea no era nueva, pero el momento era perfecto". "En colectivo no sabíamos dónde íbamos a estar y el clima actual cultural y político, pero qué bonito, porque es una forma de proteger nuestras comunidades", ha reivindicado la intérprete de Shower, asegurando que ha sido un proceso en ella y en sus compañeros casi orgánico.

De hecho, Becky G defiende que siempre sigue "la experiencia personal" a la hora de elegir cantar en inglés, español o de cambiar el estilo de su música. Y así lo lleva haciendo desde el comienzo, cuando se atrevió a cantar en el idioma de su familia: "Yo nunca he sido el tipo de artista que quiera traductores a su lado, y me daba mucho miedo, pero me tocó confrontar y fue cuando tuve el mayor éxito de mi carrera".

Y precisamente con Mayores tuvo polémica en su día por lo explícito de la letra. Pero casi ocho años después de su estreno, la artista nota una evolución en que las mujeres expresen su sexualidad libremente: "Queda mucho trabajo que hacer, pero me da mucho orgullo haber formado parte de esos artistas que lo han hecho".

Becky G siente que en lo profesional —siendo cantante, activista, actriz, emprendedora— está casi todo hecho, pero en su vida personal sí indaga en una zona de confort nueva: "Estoy en un momento en mi vida en el que estoy haciendo las cosas para mí, y no para los demás. Es algo nuevo". La artista destaca que "a las mujeres en muchas culturas les enseñan a cuidar y amar", pero está en un punto en el que lo que hace, lo quiere hacer por ella y por las mujeres que no pudieron. "Quiero vivir, no solamente sobrevivir", expone, con una gran sonrisa por todo lo que está logrando.