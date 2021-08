'In a Heartbeat': Disney lanza su primera canción LGTBIQ+

Disney rompe por fin una barrera: acaba de publicar la canción In A HeartBeat , cantada por un personaje masculino a su novio en la serie High School Musical . Es la primera con temática abiertamente LGTBIQ+ .

Al fin, Disney ha tumbado una pared que se resistía a tumbar. Después de mucho hablar de la homosexualidad de personajes como Elsa de Frozen, la marca del ratón ha lanzado su primera canción abiertamente LGTBIQ+. Se titula In A HeartBeat, y ha sonado en la serie musical de High School Musical.

La canción ha sonado en el episodio 10 de la segunda temporada de la serie, y se la canta Carlos, interpretado por Frankie A. Rodríguez, a su novio Seb, al que da vida Joe Serafini, después de que la pareja tenga su primera pelea. Y de fondo, con la guitarra, el exnovio de Olivia Rodrigo: Joshua Basset.

La idea de los creadores de la serie a partir de este momento es rodearlo todo de normalidad. Es decir, no ambientar las tramas en la condición sexual de cada uno, sino tratarlas con total naturalidad. Una decisión en general que ha sido aplaudida por los colectivos y asociaciones LGTBIQ+ del mundo, que siempre han considerado a Disney como una de las marcas más conservadoras al respecto.

Otros pasos en esa dirección de Disney

Incluir esta canción en la serie no es la única medida que ha tomado Disney para apoyar al colectivo. Hace poco se hizo canónico que Loki, el protagonista de la serie del Universo Marvel, es bisexual de género no fluido. Además han estrenado el cortometraje Out, que trata de un hombre que se plantea irse a vivir con su novio; y van a relanzar la serie Los Proud, pero esta vez con dos padres gais de diferentes razas y una hija adoptada que es activista racial.

La letra de In a Heartbeat, traducida