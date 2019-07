Hektor Mass: "Mi próxima meta como DJ es actuar en el Ultra de Miami'

'La La La' es la nueva canción de Hektor Mass que ha venido a presentarnos en Europa FM: "Tiene un sonido comercial, muy fácil de escuchar para la gente tanto de día como de noche. Y yo creo que hemos conseguido esto con unos sonidos muy dance y espero que a la gente se le quede, la repita y sea su canción del verano".

Una canción que presenta con un potente videoclip rodado en Ibiza, decisión que tomó el propio Hektor junto al director y Teresa Seco, la modelo que protagoniza el vídeo junto al DJ.

Y a pesar de que Hektor Mass tenga una agenda de lo más apretada , ser DJ no era precisamente para lo que iba encaminado. Nos explica que él se dedicaba al fútbol mientras que lo de pinchar era su hobby.

"En mi 18 cumpleaños hice una fiesta en un club yael promotor de la sala le gustó como lo hice y quería ponerme allí", explica como punto de inflexión y lo difícil que le resultó compaginar las dos cosas. "Ahora el fútbol ha pasado a ser mi hobby".

Además desde hace un tiempo también se dedica a la producción, creando sus propios temas como 'La La La', 'Somebody' y 'My Life'. Aunque nos confiesa cómo disfruta más: "Me gusta más pinchar porque es como ves la reacción de la gente. En casa estás creando y es muy guay pero no sabes la reacción de la gente".

Por último nos deja un bombazo en el aire: "Tenemos una colaboración con un artista bastante importante, pero todavía no se puede decir". ¡Estaremos pendientes"