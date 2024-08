"Lo hicimos": el bonito mensaje de Taylor Swift a sus bailarines tras terminar 'The Eras Tour' en Europa

Taylor Swift, en 'The Eras Tour' | Getty

Taylor Swift se ha despedido oficialmente de Europa. The Eras Tour ha dado más de 100 conciertos desde que arrancó en marzo de 2023, motivo por el que en su último show en Londres quiso dedicar unas palabras a sus bailarines.

El 9 de mayo arrancó The Eras Tour en Europa con un primer concierto en Nanterre (Francia). Durante los siguientes tres meses, Taylor Swift ha actuado delante de millones de personas de países como España, Italia, Alemania, Polonia, o Bélgica.

Conciertos donde los swifties se ponían sus mejores looks inspirados en alguna de las once eras de la artista estadounidense para cantar y bailar temas como Fearless, Delicate, August o Midnight rain. Este martes, tuvo lugar el último show en Londres después de casi 50 paradas en Europa.

Para este concierto en el Wembley, Taylor Swift quiso contar con su productor Jack Antonoff para cantar un mash-up de Death by a thousand cuts y Getaway car y con Florence Welch, de Florence and the Machine, para interpretar su colaboración Florida!!!.

Detrás de The Eras Tour hay mucho trabajo, no solo por parte del equipo técnico, sino también de todos sus bailarines. Natalie Reid, Natalie Peterson, Tori Evans, Tamiya Lewis, Whyley Keolaokalani Yoshimura, Raphael Thomas, Taylor Banks, Kameron Saunders, Kevin Scheitzbach y Sydney Moss son los chicos y chicas que han salido de gira con ella.

Taylor Swift en The Eras Tour | Getty

Tras terminar el último concierto en Londres, se ha viralizado el bonito mensaje que Taylor Swift dijo a todos sus bailarines después de trabajar con ella durante tantos meses. "Lo hicimos", se la ve decir a su izquierda y derecha para que todos se enteren de estas palabras.