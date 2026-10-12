Horarios y actividades de Macondo Park hoy lunes: ¿a qué hora empieza y termina el concierto de Shakira?

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La despedida ya está aquí. Este domingo 12 de octubre Shakira sube por última vez al escenario del Estadio Shakira de Macondo Park, que se llena un día más de actividades desde primera hora.

El recinto abre sus puertas a las 13:00 horas para recibir a los más de 50.000 fans de la colombiana que se hayan sumado a este last dance de Shakira lleno de grandes amigos.

Durante más de 12 horas, este parque multicultural creado exclusivamente para los conciertos de Shakira en Madrid incluye conciertos paralelos, talleres de lectura o desfiles de moda que se celebran en los ocho pabellones: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).

Este lunes cuenta con el flamenco y un homenaje a Federico García Lorca como ejes centrales del evento. Te contamos lo que ha compartido Live Nation de este último show en Macondo Park

Apertura y cierre de Macondo Park

Desde el viernes 25 de septiembre, Macondo Park tiene un nuevo horario. Se puede acceder al recinto desde las 13:00 y se puede permanecer allí hasta las 00:15. Esto significa que está abierto durante algo más de 12 horas, un cambio significativo para que el público pueda disfrutar de todas las actividades del parque.

Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas

Fin de las actividades - 00:15 horas

Horario del concierto de Shakira

Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.

Inicio del concierto de Shakira - 20:30

Fin del concierto de Shakira - 23:00

Horario de los pabellones: todas las actividades paralelas

La Sala