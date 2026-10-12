Shakira despide su residencia europea en Madrid con grandes invitados y un homenaje a Lorca y al flamenco

Shakira, durante el concierto del 18 de septiembre de 2026 en Madrid | Gtresonline

El pasado 18 de septiembre Shakira convirtió el espacio Iberdrola Music de Madrid en Macondo Park, un lugar donde celebrar la cultura iberoamericana y que echa el cierre este lunes 12 de octubre.

Casi un mes después de su inauguración, y tras doce conciertos en el Estadio Shakira, la de Barranquilla finaliza su histórica residencia europea en Madrid de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por todo lo alto con un último baile junto a invitados especiales y un homenaje a Federico García Lorca y al flamenco.

Se calcula que más de 650.000 personas han ido a ver a La Loba en directo a su paso por Madrid, única ciudad europea de la gira que inició en febrero de 2025. Además, el pasado 3 de octubre, Prime Video retransmitió en directo el concierto de Shakira, al que acudió Dua Lipa como invitada para cantar Antología, y aunque se desconoce el número de espectadores, la plataforma asegura que se trata del espectáculo de una artista femenina más visto en su historia.

Además de Dua Lipa, son varios los artistas que se han subido al escenario junto a Shakira en estas semanas. La primera invitada fue Laura Pausini, con la que también cantó Antología y que subirá al baile de este lunes 12. Alejandro Sanz hizo doblete, los días 25 y 26 para interpretar La Tortura y Corazón partío. Y el domingo 27 le tocó turno a Manuel Turizo para cantar por primera vez en directo Copa vacía.

Más allá de los invitados en los conciertos, Shakira ha organizado todo un festival alrededor de su residencia, y por el escenario Occident de Macondo Park han actuado artistas de ambos lados del charco como Amaia, Guitarricadelafuente, Nathy Peluso, Yerai Cortés o Ángeles Toledano, entre muchos.

Despedida con amigos

Shakira terminará su residencia muy bien acompañada. Coincidiendo con el Día de la Hispanidad, la colombiana contará con varios artistas invitados de ambos lados del charco para celebrar, una vez más, la cultura latina.

La Loba ha adelantado algunos nombres de los artistas que se subirán con ella al escenario, aunque también se reserva algunas sorpresas para el gran día.

De momento, los “amigos” confirmados son Maluma, con el que dijo cantaría la recién lanzada AGUA; Beéle, con quien versionó Hips Don’t Lie por su 20 aniversario y lanzó en abril ALGO TÚ; Bizarrap, con lanzó en enero de 2023 la BZRP Music Sessions #53/66; Dani Martín, primer español confirmado de la noche y con quien ha ensayado Te dejo Madrid; y Laura Pausini, que volverá a subirse al escenario junto a la de Barranquilla.

Homenaje a Lorca

Además de los artistas invitados, Shakira ha querido que Lorca sea uno de los grandes protagonistas de su última noche en Madrid. Macondo Park homenajeará la figura del poeta, coincidiendo con el 90 aniversario de su fusilamiento. Para ello, el espacio La Plaza acogerá las actuaciones de varios artistas flamencos.

Kiki Morente y la banda Lagartija Nick interpretarán su concierto de homenaje al 30º aniversario del álbum Omega, disco en el que Enrique Morente —padre de Kiki Morente— y la banda granadina fusionaron rock y flamenco sobre los versos de Poeta en Nueva York.

A ellos se unirán el cantaor Israel Fernández, una de las voces más reconocidas de la nueva generación flamenca; la bailaora Belén López; Antonio Carbonell, cantaor y músico que participó además en el universo original de Omega; y la Oco Band, completando el apartado flamenco de la celebración.

Otros espacios de Macondo Park, como La Biblioteca o Macondito también contarán con actividades especiales durante la jornada del 12 de octubre.

Un concierto para bailar por última vez y recordar para siempre.