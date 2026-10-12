Maluma aparece por sorpresa en el penúltimo concierto de Shakira en Madrid para cantar por primera vez 'Agua'

Maluma y Shakira en el 12º concierto de su residencia en Madrid | X

¡Shakira volvió a enloquecer al público en su penúltimo concierto en Madrid!

El domingo 11 de octubre iba a ser el show final de la residencia europea Las Mujeres Ya No Lloran, pero La Loba decidió que terminaría a lo grande este Día de la Hispanidad con un último espectáculo especial y cargado de sorpresas. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que la colombiana subiera al escenario en su duodécimo show a su gran amigo Maluma.

Su paisano es uno de los invitados confirmados para el last dance de Shakira en la capital española, pero quiso sorprender al público del concierto de este domingo al aparecer por sorpresa y cantar dos de sus colaboraciones en directo.

Por un lado, los colombianos derrocharon sensualidad al cantar y bailar Chantaje, pero también regalaron la primera actuación en directo de su nuevo featuring, Agua, con el que demostraron una vez más la gran complicidad entre ellos.

"Ya llevamos cuatro canciones juntos, deberíamos hacer un grupo que se llame Shaluma", bromeó Shakira con el invitado, que le dijo que él estaba dispuesto a todo si ella se lo pedía.