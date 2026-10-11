El setlist de Shakira para el concierto de este domingo 11 de octubre en Madrid: las canciones, en orden

Parece que fue ayer cuando Shakira abrió su residencia europea en Madrid y ya está a punto de echar el cierre.

La cantante colombiana se enfrenta este domingo 11 de octubre a su penúltimo concierto en la capital española antes de despedirse por todo lo alto el lunes 12 en una gran fiesta con artistas y amigos como Dani Martín, Laura Pausini o Maluma.

Antes de ese último baile, la cantante pondrá Macondo Park patas arriba en el que iba a ser el último concierto de su residencia europea y en el que se espera que suenen sus grandes éxitos con algún pequeño cambio respecto al setlist del primer concierto del 18 de septiembre.

En sus últimas citas Ojos así y Te dejo Madrid salieron del repertorio. ¿Tendrá algo que ver con los preparativos de cara al lunes?

El setlist de Shakira en Madrid