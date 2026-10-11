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El setlist de Shakira para el concierto de este domingo 11 de octubre en Madrid: las canciones, en orden

Ya no queda nada para el último baile de Shakira en Madrid. Este domingo la colombiana se enfrenta a su penúltimo concierto en la capital y los fans ya están listos para darlo todo en este casi fin de fiesta. Si vas a ir esta noche a Macondo Park, apunta las canciones que está previsto que suenen.

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Shakira en Madrid
Shakira en Madrid | Nicolas Gerardin / Getty Images / ABA vía Getty Images

Europa FM

Madrid 11/10/2026 16:22

Parece que fue ayer cuando Shakira abrió su residencia europea en Madrid y ya está a punto de echar el cierre.

La cantante colombiana se enfrenta este domingo 11 de octubre a su penúltimo concierto en la capital española antes de despedirse por todo lo alto el lunes 12 en una gran fiesta con artistas y amigos como Dani Martín, Laura Pausini o Maluma.

Antes de ese último baile, la cantante pondrá Macondo Park patas arriba en el que iba a ser el último concierto de su residencia europea y en el que se espera que suenen sus grandes éxitos con algún pequeño cambio respecto al setlist del primer concierto del 18 de septiembre.

En sus últimas citas Ojos así y Te dejo Madrid salieron del repertorio. ¿Tendrá algo que ver con los preparativos de cara al lunes?

El setlist de Shakira en Madrid

  • La Fuerte
  • GIRL LIKE ME (Black Eyed Peas cover)
  • Las de la intuición / Estoy aquí
  • Empire / Inevitable
  • Te felicito
  • TQG (KAROL G cover)
  • Don't Bother
  • Can't Remember to Forget You
  • Acróstico
  • Copa vacía
  • La bicicleta (Carlos Vives & Shakira canción)
  • La tortura
  • Hips Don't Lie
  • Chantaje
  • Loca
  • Soltera
  • Pies descalzos, sueños blancos
  • Antología
  • Suerte (Whenever, Wherever)
  • Dai Dai (con Ghetto Kids)
  • Waka Waka (Esto es África)
  • Loba
  • BZRP Music Sessions #53