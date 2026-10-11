El setlist de Shakira para el concierto de este domingo 11 de octubre en Madrid: las canciones, en orden
Ya no queda nada para el último baile de Shakira en Madrid. Este domingo la colombiana se enfrenta a su penúltimo concierto en la capital y los fans ya están listos para darlo todo en este casi fin de fiesta. Si vas a ir esta noche a Macondo Park, apunta las canciones que está previsto que suenen.
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Parece que fue ayer cuando Shakira abrió su residencia europea en Madrid y ya está a punto de echar el cierre.
La cantante colombiana se enfrenta este domingo 11 de octubre a su penúltimo concierto en la capital española antes de despedirse por todo lo alto el lunes 12 en una gran fiesta con artistas y amigos como Dani Martín, Laura Pausini o Maluma.
Antes de ese último baile, la cantante pondrá Macondo Park patas arriba en el que iba a ser el último concierto de su residencia europea y en el que se espera que suenen sus grandes éxitos con algún pequeño cambio respecto al setlist del primer concierto del 18 de septiembre.
En sus últimas citas Ojos así y Te dejo Madrid salieron del repertorio. ¿Tendrá algo que ver con los preparativos de cara al lunes?
El setlist de Shakira en Madrid
- La Fuerte
- GIRL LIKE ME (Black Eyed Peas cover)
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG (KAROL G cover)
- Don't Bother
- Can't Remember to Forget You
- Acróstico
- Copa vacía
- La bicicleta (Carlos Vives & Shakira canción)
- La tortura
- Hips Don't Lie
- Chantaje
- Loca
- Soltera
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Suerte (Whenever, Wherever)
- Dai Dai (con Ghetto Kids)
- Waka Waka (Esto es África)
- Loba
- BZRP Music Sessions #53