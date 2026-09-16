Entramos al Estadio Shakira: un parque inédito de ocho pabellones con actividades y sorpresas multiculturales

El Estadio Shakira es un espacio de 150.000 metros cuadrados con aforo para 50.000 personas, pero eso no es lo más impresionante. La colombiana ha creado un mundo desde cero, una ciudad a pequeña escala donde el concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es solo una actividad más dentro de un parque temático con ocho pabellones y con actividades multiculturales desde las 15:30 hasta las 00:15.

El proyecto de Shakira es ambicioso. Su residencia de conciertos europea tiene lugar en Madrid los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y los días 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre. Alrededor de 600.000 personas acudirán al denominado Macondo Park, ubicado en el barrio madrileño de Villaverde y donde aún continúan las labores de montaje. El proyecto, conocido como ES LATINA, rinde homenaje a la cultura latinoamericana, por lo que se espera que un 90 % de los asistentes sean extranjeros.

Vista panorámica de Macondo Park | Diego Simón / Europa FM

Una inversión "sin precedentes"

Javier Tomás, director general de Live Nation Creative, asegura que el equipo lleva trabajando en esta residencia 16 meses y que hay 10.000 trabajadores directos implicados —mil de ellos presentes en cada noche—. La inversión es impresionante. Esto es una inversión sin precedentes. Esto puede ser el mayor concepto musical alrededor de un artista fuera de un festival", dice.

"Tenemos la artista más grande del mundo, el complejo más grande del mundo, la residencia más grande del mundo..."

Pino Sagliocco, presidente de Live Nation​​ en España, defiende que el evento "no se ha hecho para ganar dinero". "Si esto se hubiera hecho por dinero, se habrían puesto gradas y ya está. Shakira es una mujer generosa por hacer lo que ha hecho. Un gasto desde el corazón", explica, y desvela que Shakira está más emocionada que nunca y muy pendiente de que no falte "ningún detalle".

"Es un Disney World musical desde el punto de vista cultural"

"Esto era un descampado. Se ha creado un mundo nuevo que no existía. Esto es algo que nunca ha existido y nunca se ha visto. La idea del Macondo Park representa libertad y tolerancia. Es un Disney World musical desde el punto de vista cultural", asegura el promotor. En cuanto a las quejas, Sagliocco dice que "los vecinos y todo el mundo deberían estar felices por tener aquí un centro cultural de gran calado".

Estadio Shakira | Diego Simón / Europa FM

"Aquí no solo vienes a ver a Shakira: entras a un mundo latino, a una celebración del mundo latino desde la gastronomía hasta la música. Una comunidad que en este momento está más arriba que nunca. El mayor reto era llegar a tiempo, y lo hemos conseguido", añade, aparte de adelantar que habrá "muchas más sorpresas" y que cada noche se cierra con un espectáculo de la escuela de baile de Barranquilla, tierra natal de Shakira.

Ocho pabellones multiculturales para toda la familia

Aparte del Estadio Shakira, donde se llevará a cabo el concierto de la colombiana, Macondo Park cuenta con ocho pabellones dedicados a una actividad diferente: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).

A esto hay que sumarle La Terraza, un espacio exclusivo ubicado justo en el extremo izquierdo del escenario con mesas, sofás, asientos y barras de restauración. También hay que destacar el acceso principal, una gran estructura con ocho entradas divididas por colores. Cada puerta dirige a uno de los pabellones a través de grandes alfombras.

Acceso principal a Macondo Park | Diego Simón / Europa FM

La Biblioteca

El espacio dedicado a la literatura es de color azul y cuenta con la colaboración de Penguin Random House. Para La Biblioteca, Shakira ha seleccionado algunos de sus libros favoritos —La casa de los espíritus o Han cantado bingo— y ha creado el espacio de conversación Voces de la cultura, donde participarán 24 escritoras femeninas como Elizabeth Clapés, Cristina Morató, Rosa Montero, Julia Navarro, Blanca Nutri o Elísabet Benavent. Todas ellas abordarán temas de interés para la colombiana.

La Biblioteca | Diego Simón / Europa FM

Además, habrá una librería para comprar ejemplares, talleres de escritura con premios y un espacio inmersivo autorizado por la familia de Gabriel García Márquez inspirado en la novela Cien años de soledad.

El Taller

El espacio dedicado a la moda es de color verde y cuenta con un desfile diario de distintas marcas de moda y 24 artistas, entre ellos Ágatha Ruiz de la Prada. Aquí se llevará a cabo la llegada a España de isima, la marca de productos para el cuidado capilar creada por Shakira.

El Taller | Diego Simón / Europa FM

El Mercado

El espacio dedicado a la gastronomía es de color rojo y tiene como objetivo hacer un guiño a prácticamente todos los países latinos del mundo con unos 35 tipos de comida diferentes. El reto es que la calidad del producto no vaya en contra de la rapidez del servicio, ya que el equipo considera que se trata de una de las ferias gastronómicas más grandes de España.

El Mercado, desde dentro | Diego Simón / Europa FM

600 personas trabajan en este pabellón, incluidos chefs de prestigio seleccionados por Shakira como Rafa Zafra o Roberto Ruiz. El espacio está organizado en forma de óvalo y, aunque todavía no está instalado, contará con una única mesa que envolverá todo el espacio. "La mesa más grande de la ciudad para comer todos los latinos a la vez", describen desde el equipo. Los precios varían desde los 5-6 € la ración hasta los 15-16 € los platos más elaborados.

El Mercado, pendiente de incorporar la mesa única | Diego Simón / Europa FM

El Museo

El Museo es el único pabellón de todo Macondo Park que está dedicado a Shakira al cien por cien. El espacio es de color naranja y es un homenaje a la artista que incluye premios obtenidos durante toda su carrera y looks cedidos por Shakira, como es el caso del mítico conjunto del videoclip de Waka Waka.

El Museo | Diego Simón / Europa FM

La Sala

El espacio dedicado a la música es de otra tonalidad de rojo y cuenta con un escenario donde actuarán artistas nacionales elegidos por Shakira como Amaia, Guitarricadelafuente, Nathy Peluso, Yerai Cortés, Ángeles Toledano y otros muchos nombres. De hecho, todavía quedan artistas sorpresa por desvelarse.

El escenario de La Sala | Diego Simón / Europa FM

Macondito

Se trata del pabellón infantil, el cual es de color morado y cuenta con la colaboración de Disney. Macondito es una representación de todo lo que Shakira considera imprescindible para los más pequeños en base a su experiencia como madre. Cuenta con actividades alrededor de la magia, las películas de Disney, el fútbol, los helados, la comida healthy, los instrumentos musicales, las galletas, etc.

Macondito | Diego Simón / Europa FM

Macondo Plaza

Es el único pabellón abierto y se encuentra justo en frente de la entrada principal. Cada noche, se realizará en este espacio una representación artística dedicada al flamenco.

Macondo Plaza | Diego Simón / Europa FM

Club Loba

Se trata del espacio dedicado a los fans más fieles de Shakira. Es de color rosa. Aquí se recrearán los sets de rodaje de cuatro de sus videoclips más emblemáticos, habrá merchandising a la venta y un concurso de karaoke que regalará un viaje alrededor del mundo.

Club Loba | Diego Simón / Europa FM

"Vamos a celebrar esto a lo grande para que el mundo vea que sabemos vivir juntos, en paz y cantando sin tener miedo. Ponemos la importancia en ser latino y en el respeto", zanja Sagliocco sobre la residencia de Shakira en Madrid, la cual promete ser un evento musical inédito en Madrid.