Infierno en el concierto de Harry Syles en Bogotá: un show de desmayos y aglomeraciones

EN EL 'LOVE ON TOUR'

Harry Styles se encuentra de gira por Latinoamérica con el Love On Tour, que aterrizaba hace unos días en Bogotá. Pero lejos de salir todo como en los conciertos que lleva hasta la fecha, sus fans colombianos han vivido un calvario para ver el show en directo.

Un contratiempo logístico en el Coliseo Live Bogotá originó multitud de desmayos entre el público antes de empezar el concierto. El problema se dio cuando los fans que se encontraban en pista, con intención de ver a su ídolo lo más cerca posible, comenaron a avanzar en masa al escenario, creando amontonamientos que derivaron en ataques de pánico e hiperventilación entre los asistentes.

Según apuntaba la alcaldesa de Bogotá Claudia López, alrededor de 280 personas fueron atendidas por asfixia y amotonamiento, pero han sido los propios fans los que han narrado el infierno que vivieron en primera persona a través de las redes sociales.

Además, los asistentes al show también han denunciado la falta de socorro del personal del Coliseo Live, que no atendió a muchas de las personas que se habían desmayado durante el espectáculo.

"A mi lado en platea se desmayaron más de 15 personas y por más ayuda que se solicitó jamás llegó nadie a atender el caso, logística se hacía la vista gorda y nosotros éramos quienes es socorríamos a esas personas", contaba uno de los presentes.

El intérprete de As It Was tuvo que detener el espectáculo durante 20 minutos para ayudar a sus fans y mantener la calma. Styles animó a sus fans a dar un par de pasos atrás para poder llevar a cabo un show seguro.

Finalmente el concierto se pudo llevar a cabo sin ningún incidente grave.