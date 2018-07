Jamie Cullum vuelve con 'Momentum'

Desde la fantástica respuesta a su edición especial Love for $ale con Roots Manuva , Jamie Cullum publicará el 20 de mayo 2013 a través de su nuevo sello discográfico Island Records, su sexto álbum de estudio Momentum.

Tras vender más de diez millones de discos en todo el mundo y trabajar en una gran variedad de proyectos junto con diferentes artistas como Stevie Wonder, Pharrel, Sander Kleinenberg y Rizzle Kicks to the Roots, Jamie Cullum sigue empujando constantemente los límites de su propia creatividad.

Por esa razón, nos presentará el próximo 20 de mayo 2013 su sexto álbum Momentum, un álbum que se caracteriza por ser una explosión de ideas e inspiraciones que casi tienen vida propia.

"El álbum es acerca de ese período cruzado desde la juventud a la edad adulta en la que todavía tienes un pie en cada uno", explica Jamie.

El álbum lo han producido Jim Abbis (Arctic Monkeys, Adele) y Dan The Automator (Kasabian, Dj Shadow), es por eso que no es ninguna sorpresa que con tal combinación, el álbum vaya a estar lleno de canciones potentes.

Aquí en España podremos disfrutar de su música a partir de Julio, las fechas fijadas por el momento son las siguientes:

24 de julio:Heineken Jazzladia (Donosti)

27 de julio: Starlite Festival (Marbella)

28 de julio: Festival Castell de Peralada (Peralada)