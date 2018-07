Jason Derulo y Meghan Trainor fusionan estilos en 'Painkiller'

Meghan Trainor colabora con Jason Derulo en el disco que el cantante y bailarín va a publicar el día dos de junio y que lleva el nombre de Everything is 4. El tema titulado Painkiller ha sido publicado y es una curiosa pero acertada fusión de los estilos de los dos artistas.

Y ya es el sexto tema que conocemos del nuevo trabajo del cantante de Miami después de Want To Want Me, Cheyenne, Get Ugly, Broke (con Stevie Wonder y Keith Urban) y Try Me (junto a Jennifer Lopez). Además, Derulo también ha publicado en su web el listado de canciones que van a aparecer en el álbum:

1. Want To Want Me

2. Cheyenne

3. Get Ugly

4. Pull Up

5. Love Like That (feat. K. Michelle)

6. Painkiller (feat. Meghan Trainor)

7. Broke (feat. Stevie Wonder & Keith Urban)

8. Try Me (feat. Jennifer Lopez & Matoma)

9. Love Me Down

10. Trade Hearts (feat. Julia Michaels)

11. X2CU