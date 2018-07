'Try Me' es la colaboración de Jennifer Lopez con Jason Derulo

Jennifer Lopez colabora con Jason Derulo su nuevo disco, que va a salir a la venta el día 2 de junio . La canción se titula Try Me y se caracteriza por sus toques caribeños.

INCLUIDA EN 'EVERYTHING IS 4'

Try Me es la primera colaboración entre Jason Derulo y Jennifer Lopez. El tema, que se caracteriza por un beat caribeño, estará incluido en el nuevo disco del americano, Everything is 4, que se publicará el día 2 de junio. El tema lo ha presentado Derulo en su cuenta de Twitter con un mensaje hacia JLo tratándola de "encantadora y con mucho talento".

Ya es el quinto tema que conocemos del nuevo trabajo del cantante y bailarín después de Want To Want Me, Cheyenne, Get Ugly y Broke. Es la nueva estrategia que está utilizando Jason Derulo y la discográfica para captar más el interés del público, ya que el artista confesó que quiere dejar de ser un cantante solo de singles.

Aquí puedes escuchar el dueto: