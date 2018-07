Jason Derulo estrena 'Want to Want Me', su nuevo single

Jason Derulo lanza una nueva canción como avance del disco en el que está trabajando y que se estrenará a lo largo de este 2015. El sencillo se llama Want To Want Me y no hay ninguna duda de que será uno de los éxitos del año.

Imagen promocional del nuevo sencillo de Jason Derulo, 'Want To Want Me' / europafm.com

El 2014 fue un gran año para Jason Derulo después de ser el artista masculino que más sonó en las radios de todo el mundo y vender más de 16 millones de singles de los exitosos Talk Dirty To Me o Trumpets de su último álbum Tattoos. Así que en este 2015, Derulo está preparando un nuevo trabajo discográfico del que ya podemos escuchar un adelanto: Want To Want Me.

Su discográfica presenta el nuevo single como “una irresistible canción con un tremendo groove rítmico, que refleja una fresca evolución en el sonido ingenioso de Jason Derulo y que desde la primera escucha se aprecia su vocación incontestable a convertirse en uno de los himnos de este año“. La verdad es que la canción es muy pegadiza y se aleja de los sonidos de los instrumentos de viento de sus anteriores sencillos, dando paso a un ritmo más ochentero.

El cantante y bailarín americano avanzó esta notícia en su cuenta de Instagram y ha puesto el sencillo a la venta en iTunes. Want To Want Me se trata del primer single del que será su cuarto álbum de estudio. Puedes escucharlo aquí: