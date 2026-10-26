Jay-Z reúne a Snoop Dogg y Dr. Dre en un cierre de gira con sabor a historia del hip-hop | Twitter

El rapero Jay-Z se ha propuesto celebrar su legado con Jay-Z 30 y, durante su parada en Los Ángeles, ha querido contar con otros grandes exponentes de la historia del hip hop.

Durante su concierto en el SoFi Stadium de Inglewood, los raperos Snoop Dogg y Dr. Dre, grandes iconos de la escena de la Costa Oeste, han subido al escenario para acompañar al neoyorquino durante su emocionante show, cantante una selección de canciones legendarias como Murder Was the Case, Nuthin’'but a G Thang o Still D.R.E..

A lo largo del show, Jay Z profundizó en la importancia que ha tenido California en la evolución del género, sumando al rapero Too $hort para interpretar Blow the Whistle.

Además de llevar a cabo un homenaje a uno de los grandes artistas contemporáneos de Los Ángeles como el fallecido Nipsey Hussle, al que se llevó a cabo un homenaje al ritmo de Hussle & Motivate y Last Time That I Checc'd mientras se proyectó una fotografía del cantante.