Jay Z se habría elegido a sí mismo para encabezar el show de la Super Bowl | Getty

Desde que el show que se celebra en el intermedio del partido de la Super Bowl de la NFL ha adquirido dimensiones festivales, el espectáculo se ha convertido en uno de los que más miradas acapara en todo el mundo, superando incluso el interés deportivo del evento.

Una interpretación que cuenta con Jay Z como encargado de su diseño desde el año 2019 a través de su empresa Roc Nation y que, de cara a su edición de 2027, parece que llevará al rapero de Nueva York al propio escenario del show.

Tal y como indica el portal Puck, el artista se habría elegido a sí mismo como reclamo principal del espectáculo, desplazando las posibilidades de otros iconos sobre los que se había especulado como Miley Cyrus, Harry Styles o Justin Bieber.

Sin embargo, todo apunta a que la presencia de Jay Z sobre el escenario se vería acompañada de otros cantantes como su esposa Beyoncé, con quien ha dejado un buen puñado de actuaciones conjuntas, o miembros de la división discográfica de Roc Nation como Rihanna, J. Cole, Megan Thee Stallion, A$AP Rocky y Alicia Keys.