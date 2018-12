Jonas Blue presenta la versión acústica de 'Polaroid'

Este miércoles Primavera Sound ha lanzado el cartel completo de su próxima edición que no ha dejado indiferente a nadie. Bajo el título de 'The New Normal', la organización ha apostado por la paridad, con un Line Up en el que más de la mitad de los artistas son mujeres. También han dado un giro en los cabeza de cartel, donde disminuye el rock que los caracterizaba por referentes de la música urbana y latina como Cardi B y J Balvin.