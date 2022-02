Justin Bieber da positivo por coronavirus y pospone parte de su gira

Te interesa La polémica foto de Justin Bieber junto a Tory Lanez que indigna a los fans

Justin Bieber acaba de estrenar su cuarta gira mundial, Justice World Tour, que finalizará el 25 de marzo de 2023, con un exitazo absoluto en su primera noche en San Diego.

De hecho, la apertura de la gira del cantante fue uno de los temas más comentados del fin de semana, después de que el propio Bieber dedicara una auténtica estampa romántica en pleno concierto a su mujer, la modelo Hailey Bieber, que emocionó a los beliebers presentes.

Justin Bieber, positivo por coronavirus

Sin embargo, a pesar de la apertura eléctrica del cantante canadiense, no todo son buenas noticias para él: acaba de dar positivo por Covid-19.

Así lo ha anunciado en exclusiva el portal TMZ, que ha confirmado que algunas de las fechas de concierto de Justin Bieber tendrán que posponerse a la espera de la recuperación del cantante. El artista tenía previsto actuar el domingo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, pero ahora ese espectáculo ha tenido que ser trasladado al verano.

Fue el pasado sábado cuando el intérprete de Peaches descubrió que tenía coronavirus, según ha desvelado el representante del cantante. Aún así, parece que la sintomatología es leve y, por el momento, se encuentra en perfecto estado pero confinado por precaución.

No queda claro si peligrarán también las fechas que el cantante tiene previstas para los próximos días, pues no está claro cuándo contrajo el virus. Bieber debía actuar el próximo martes en Glendale y aterrizaría en The Forum en Los Ángeles el jueves.