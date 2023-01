Justin Bieber vende los derechos de todas sus canciones por 200 millones de dólares

Son cada vez más los artistas que venden los derechos de todas sus canciones y el último que se ha sumado es Justin Bieber. El canadiense ha firmado este acuerdo por el que cede su catálogo completo en el que se incluyen casi 300 temas que ha ido grabando durante su larga carrera en la música.

Aunque no ha publicado la cifra concreta que le han dado por ellos, el medio Billboard ha informado que han sido 200 millones de dólares, lo que han llegado a calificar como "la mayor de cualquier artista de la generación de Bieber". Ha sido la empresa a la que se los ha vendido, Hipgnosis, la que ha compartido un tweet en el confirman que esto es cierto.

"Justin es realmente un artista único en su generación y eso se refleja y reconoce en la magnitud de este acuerdo. Durante 15 años he estado agradecido de ser testigo de este viaje y hoy me alegro por todos los implicados. La grandeza de Justin no ha hecho más que empezar", ha dicho el manager del canadiense en un comunicado.

Con esta decisión, Justin Bieber se suma a una larga lista de artistas que han hecho lo mismo, como Bob Dylan. Stevie Nicks, Justin Timberlake o Shakira.

Los últimos problemas de salud de Justin Bieber

Recientemente, el canadiense también ha acaparado los titulares cuando tuvo que cancelar su gira por un problema de salud. Está relacionada con las consecuencias que aún arrastra del síndrome Ramsay-Hunt, una afección que le paralizó parcialmente el rostro a mediados de año y que en junio y septiembre le obligó a posponer su gira.

Este síndrome, también conocido como herpes zóster ótico, es una afección que ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de los oídos. "Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado", explica la Clínica Mayo en su web.

Según esta web, el síndrome "es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar tus nervios faciales".