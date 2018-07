Justin Timberlake recibirá el premio 'Michael Jackson Video Vanguard Award'

El próximo 25 de agosto podremos disfrutar de la ceremonia de los MTV Awards 2013, que se celebrará en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York). MTV ha desvelado uno de los artistas que recibirá un premio durante la gala, y es ni más ni menos que Justin Timberlake.

El cantante recibirá el reconocimiento a su carrera musical y a su presencia en la historia del pop. Justin Timberlake se unirá, así, a una serie de artistas que han recibido como tributo el prestigioso galardón Michael Jackson Video Vanguard Award.

El cantante no sólo acudirá a la gala para recibir el premio, sino que también ofrecerá una esperada actuación en directo que esperamos con impaciencia, y que se anuncia sorprendente. A la faceta de cantante, Justin Timberlake suma el haber estado detrás de algunos de los vídeos más innovadores y populares de los últimos tiempos y por ello se le ha querido galardonar con este merecido premio, que antes han conseguido artistas como Michael Jackson, Madonna o Red Hot Chili Peppers.

Justin Timberlake vuelve a los MTV VMA después de un exitoso año con su último álbum The 20/20 Experience que ha ocupado los primeros puestos en listas de todo el mundo. Y por si fuera poco cada vez toma más fuerza el rumor de una reunión con su ex grupo N Sync para esta gala aunque no sabemos qué tienen preparado.

Haciendo un repaso a las actuaciones de la ceremonia recordamos que la encargada de inaugurar la noche será Lady Gaga y también podremos disfrutar de las actuaciones de Miley Cyrus, Justin Timberlake, N Sync, Macklemore y Ryan Lewis, Kanye West, Bruno Mars y Katy Perry.