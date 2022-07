Karina se sincera: víctima de acoso sexual, un gran desplante y su faceta como instagrammer

María Isabel Llaudés, conocida como Karina , es una cantante y actriz española mundialmente famosa por haber sido una estrella de la música entre los años 60 y 80 en España, Latinoamérica y México. Segunda en el Festival de Eurovisión y con canciones tan emblemáticas como Oh Carol! o Las flechas del amor , aún sigue siendo aquella chica que conquistó el corazón de muchos fans . Pero... ¿ En qué momento se encuentra actualmente la cantante ?

Desde a su victoria en el Festival Pasaporte a Dublín y su segundo puesto en Eurovisión, la fama de Karina, artista española de 75 años, se hizo internacional y se convirtió en la artista que es hoy en día.

No obstante, la carrera de la polifacética cantante estuvo llena de altibajos. Tras una época fantástica a nivel profesional, Karina pasó por otra época no tan maravillosa que comenzó cuando su discográfica no quiso renovarle el contrato.

En consecuencia, la cantante se vio en la obligación de vender algunas propiedades y vivió momentos personales muy complicados.

No obstante, según ha contado recientemente en una entrevista con Telemadrid, actualmente vive tranquila y se muestra optimista sobre su presente y su futuro.

Karina vive su momento más bonito

Durante la entrevista, Karina insistió en que está pasando por una de las etapas más bonitas de su vida y que está disfrutando de esos pequeños y grandes placeres que tan feliz le hacen, como rodearse de su familia y de sus seres queridos.

“Me encuentro en un momento muy bonito”, confesó la cantante. “Tengo 75 años y tengo ilusión por ver este sol. Cada día que amanece doy gracias por estar otra vez aquí y ver a mis nietos y a mis hijas. Poder salir a dar un paseo”, añadió.

Además, la intérprete de El baúl de los recuerdos se definió a sí misma como "un ave Fénix": "Voy resurgiendo, yo nunca me rindo".

Un ejemplo de este "no rendirse" de Karina lo protagonizó durante el confinamiento por la COVID-19, cuando la artista cogió el teléfono y se dedicó a repartir alegría a través de redes sociales.

De esta manera, la cantante buscó un lugar tranquilo en su casa y comenzó su andadura como instagrammer con cierta timidez. Un estado que duró poco cuando las visitas de sus publicaciones comenzaron a subir y más de 60.000 seguidores vieron el resurgir de la artista.

A pesar de su fuerza de voluntad por siempre seguir adelante, Karina tiene presentes tanto los buenos como los malos recuerdos. Entre los tragos amargos, ha contado cómo se truncó la renovación de su contrato con Hispavox, su discográfica a finales de los años 70.

Según ha narrado Karina, cuando llegó a la discográfica se encontró con un nuevo director general, a quién ha descrito como "muy joven y muy frío", que sin pelos en la lengua le dijo que a partir de ese momento no tenían intención alguna de seguir contratando "a horteritas".

Karina se despidió y recorrió Madrid entero sin creerse lo que le acababa de pasar. "Llegué a casa y fue la única vez que le dije a mi madre 'déjame sola", ha relatado.

Además, Karina ha contado por primera vez algo que le ocurrió cuando comenzó con su búsqueda de trabajo.

Karina: víctima de acoso sexual

Aunque la cantante ha hablado en varias ocasiones sobre cómo sobrevivió a los intentos de acoso sexual y a triunfar dentro de un mundo machista, ahora ha contado por vez primera el desagradable incidente que vivió junto a un productor, al que no nombra, pero asegura que aún vive.

Cuando el productor le recibió en su despacho, se levantó del asiento y le dijo que estaba "loco" por tocarle "las tetas". En consecuencia, la artista se echó para atrás, le rechazó diciéndole que "solo había venido a buscar trabajo", cogió la puerta y se marchó de inmediato.

Sin duda, una violenta y desagradable situación que vivió sola porque hasta el día de hoy no ha querido hacer partícipe a nadie.