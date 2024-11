Karol G lanza '+57', su colaboración más explosiva: este su elenco de lujo para traer un tema de sabor colombiano

No nos cabe duda de que Karol G está en la cima del panorama musical latino. De liderar los Premios Latin Billboard a sus 8 nominaciones más recientes en los próximos Latin Grammy, 'La Bichota' se corona con cada una de sus creaciones. En esta última ocasión, lo ha querido hacer con un 'elenco' con el que, de alguna forma, conecta con su Colombia natal.

La artista de Si Antes Te Hubiera Conocido lanza este tema junto a Feid y DZM, al que se han unido Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd. Bajo el título '+57' la intérprete de Cairo ha apostado una vez más por el reguetón, ese género que le sienta como anillo al dedo.

El tema producido por Ovy On The Drums, te contagia con su melodía, dese el primer segundo, con si de alguna forma te invitara a darlo todo con unos pasos de baile. Tanto el videoclip como la portada de este tema desprenden esa buena sintonía que comparten esta colaboración. Como si de alguna forma, el estudio de grabación se hubiese convertido en una auténtica fiesta, siendo el espacio perfecto de creación para este tema.

El tema ha sido escrito por todos los artistas que aparecen en esta colaboración, además de Keityn, quien ha escrito para artistas como Luis Fonsi, Nicky Jam o J Balvin.

¿Quién es quién esta colaboración?: los nombres detrás de +57

Realmente, hay muchos artistas que no necesitan carta de presentación. No obstante, para que no les pierdas la pista te damos más detalle de algunos de los nombres que aparecen en esta colaboración. Por orden de lista, Feid y DFZM aparecen como principales autores '+57' junto a Karol G.

Feid cuenta con grandes hits dentro del panorama musical latino como LUNA o PERRO NEGRO, precisamente estos temas le han llevado de nuevo a las nominaciones a los Latin Grammy este año. Salomón Villada Hoyos consiguió su gran éxito componiendo Secretos para Reykon, y fue este tema el que le llevó a colaborar con artistas como J Balvin, Nicky Jam o Maluma.

DFZM se corresponde con las siglas de Dylan Zambrano, un artista emergente que ya cuenta con temas con millones de escuchas en plataformas digitales como Todos Mienten o GTA Cali Cartel. Tal y como cuentan medios especializados en Colombia, empezó sus composiciones en redes sociales rapeando desde casa hasta hacerse viral.

Realmente el nombre Ovy On The Drums es mucho más sonado dentro de nuestras fronteras. Le hemos visto en multitud de colaboraciones con Bad Gyal o de nuevo con Karol G en temas como Cairo o Miedito o Qué? o detrás de la composición TQG.

Fue precisamente La Bichota una de las primeras artistas en darle oportunidad. De hecho, su nombre artístico viene en parte por Karol. Un día componiendo en el estudio, Ovy empezó a tocar la batería, con lo que le dijeron que "Ovy hizo los drums", algo que se transformó en "Ovy killing on the drums". Pero ese 'killing' no le gustó a la artista, con lo que se quedó con Ovy on the drums como nombre artístico, tal y como cuenta el medio El Colombiano

Ryan Castro y Blessd, los otros nombres de +57

Junto a Maluma y J Balvin aparece Ryan Castro, también es conocido como 'El cantante del Ghetto'. Empezó cantando en las calles y autobuses de Medellín desde los 17 años. "Yo escuchaba mucho rap y veía muchas películas de raperos y todo esto y ya después me empezó a gustar el skate y el grafiti, hasta que llegué el reguetón”, comentaba en Infobae. Sin embargo, Lejanía, que llegó en 2020, sería su primer éxito, y con Mujeriego se posicionaría a nivel internacional. A día de hoy cuenta con más de 20 millones de oyentes en Spotify.

Asimismo, Blessd es otro de los nombres que están cogiendo terreno en el panorama musical latino. Sus comienzos, tampoco fueron fáciles. Tal y como recoge CNN, el artista afirmaba trabajaba vendiendo golosinas en centrales de abastos para costearse sus producciones. "Me levantaba a las 2 de la mañana y salía a las 6 de la mañana para entrar a estudiar a las 7 y salir del colegio a las 12 del día. Ese era mi día normalmente. Los fines de semana trabajaba de 2 de la mañana a 10 de la noche del sábado o el domingo", detallaba.

Tal y como recoge el medio citado, la fama le empezó a llegar con el lanzamiento de su tema Una, escalando peldaño a peldaño con sus sencillos. A día de hoy cuenta con cuatro trabajos discográficos y 21 millones de oyentes mensuales en Spotify.