Katy Perry da carpetazo a Orlando Bloom en 'Watch It Burn': "Por fin me puse yo primero"
Katy Perry se despide de Orlando Bloom en su canción Watch It Burn, que estrena este 25 de junio y que hizo sonar en exclusiva en su concierto en Santiago de Compostela. La cantante es clara en la letra del tema y más aún en el comentario que acompaña su última publicación en redes sociales. Ahora la prioridad es ella.
Katy Perry canta en primicia 'Watch It Burn' en O Son Do Camiño
Katy Perry expone el fin de su relación con Orlando Bloom en 'Bandaids'
Katy Perry se lo pensó mucho antes de decidirse a lanzar Watch It Burn, su nuevo single que llega este 25 de junio y que cantó en primicia en su concierto en O Son Do Camiño.
"Me repetía una y otra vez: Nunca voy a publicar esto. Nunca voy a publicar esto. Y ahora, mucho tiempo después, voy a hacerlo", confesó la artista en una entrevista en The Zane Lowe Show con motivo del estreno de esta canción. "Necesito hacerlo para despejar el camino hacia lo que venga después", añadió la intérprete que ha decidido calentar el lanzamiento compartiendo en redes sociales las imágenes de cómo se hizo el videoclip.
"Por fin me puse yo primero", escribe la intérprete en el comentario que acompaña la publicación haciendo alusión a su ex Orlando Bloom, de quien se separó en junio de 2025 tras nueve años juntos.
La intérprete da carpetazo al actor, padre de su hija Daisy, y vuelve a exponer su relación en esta canción como ya hizo en Band-Aids, escrita al mismo tiempo que Watch It Burn. "Las dos son muy honestas y cuentan mucho sobre mi historia", apuntó en la entrevista con Zane Lowe al hablar de la letra de la canción, que no hace alusión al protagonista de Troya pero que incluye estrofas demoledoras.
Sabes que lo di todo y más,
pero ya me doy por vencida.
No queda nada que puedas arrebatarme.
No quiero armar un escándalo,
pero pásame la gasolina.
Katy Perry tuvo una especie de revelación cuando llevaba tiempo preguntándose ¿La publico o no la publico?. "Estaba haciendo yoga. Estaba sentada en esa postura de diosa pensando: 'Mierda, no me he permitido sentir enfado en muchas ocasiones de mi vida en las que realmente necesitaba sentirlo'. Lo he tragado, lo he reprimido o simplemente he seguido adelante apostando por el amor y la luz, tomando siempre el camino correcto", explicó en el programa de Apple TV sobre la canción, que llega acompañada de un videoclip que promete acción y mucha violencia como pudimos ver en su primer adelanto.
Gracias por enseñarme lo que duele.
Esto no fue un error.
El verdadero error habría sido quedarme.
Se lo pensó mucho y al final decidió no callarse, por ella y por todas las personas a las que pueda servir de inspiración. "Si soy lo bastante valiente como para compartir mi historia y lanzar algo que es tan personal para mí, quizá otra persona también pueda sentirse capaz de reconocer y expresar su propia ira", contó la cantante, que durante años intentó ser "luz y amor" pero que ahora solo puede decir "Cállate de una vez" y quemar el pasado para dejarlo atrás convertido en cenizas.
La letra de 'Watch It Burn' de Katy Perry
[Verse 1]
For years, you fed me only crumbs
You paid me only dust
Said I was too hard to love, woah
For years, I tried to rise above
Was only light and love
But now I'm, "Shut the fuck up," woah
[Pre-Chorus]
You know I gave and I gave
Now I'm giving up
There's nothing more you can take
No, I don't want to cause a scene
But give me the gasoline
[Chorus]
Tonight's the night, I light a match
Throw it hard behind my back
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette, and watch it burn
With the past, I'ma breathe in the ash
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette, and watch it burn
[Verse 2]
Thank you for showing me the pain
This was not a mistake
The mistakе would be to stay, ayy
[Pre-Chorus]
You know I gave and I gave
Now I'm giving up
Thеre's nothing more you can take
No, I don't want to cause a scene
But give me the gasoline
[Chorus]
Tonight's the night, I light a match
Throw it hard behind my back
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette, and watch it burn
With the past, I'ma breathe in the ash
Gonna try to forgive and forget
Light a cigarette, and watch it burn
[Outro]
I'm gonna get what I deserve
I'm sorry, I know that it hurts
Finally I put myself first
And watch it burn
I'm gonna get what I deserve
I'm sorry, I know that it hurts
Finally I put myself first
And watch it burn