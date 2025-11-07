Katy Perry expone el fin de su relación con Orlando Bloom en 'Bandaids': "No es lo que hiciste, es lo que no hiciste"

"No es lo que hiciste, es lo que no hiciste", canta Katy Perry en Bandaids, su nueva canción en la que expone el fin de su relación con Orlando Bloom y en la que no duda en asegurar que acabó desangrándose lentamente.

La cantante de Santa Bárbara se expone (y expone también su expareja) en este tema que acompaña de un videoclip al más puro estilo Destino Final. "Estabas ahí, pero no estabas", dice la californiana, que asegura que hizo lo imposible para que su historia funcionase.

"Me acostumbré a que siempre me fallaras | Ya no sirve que intentes mandarme flores | Me repito que vas a cambiar, pero no", continúa la artista que se despide del optimismo del disco 143 —que acompaña la gira The Lifestime Tour, que llega a Barcelona y Madrid esta semana con Europa FM como radio oficial de los conciertos— para dar la bienvenida una nueva era y a un futuro nuevo disco.

"Tuvimos buenos momentos | Nunca fingimos en las fotos | Éramos perfectos… hasta que ya no"

Perry lamenta el final de la relación, que anunciaron a principios de este verano tras nueve años juntos, pero no niega que fueran felices. "Tuvimos buenos momentos | Nunca fingimos en las fotos | Éramos perfectos… hasta que ya no", dice la cantante, que se enfrenta a la muerte en numerosos momentos del videoclip.

Ella misma pone en peligro su vida cortando la rama del árbol donde está sentada, conduciendo mientras mira el móvil sin estar pendiente de los coches que circulan a su alrededor o encendiendo un cigarrillo en una gasolinera. Su vida parece no importarle hasta que aparece en escena una margarita blanca en medio de las vías del tren. Es la representación de su hija hija Daisy, que hace que todo valga la pena y que la anima a saltar de las vías del tren cuando se acerca peligrosamente. Una ventana a la esperanza.

Al final, Katy Perry no lamenta lo vivido en esta relación. "Si tuviera que hacerlo todo otra vez | Aún lo haría todo otra vez | El amor que hicimos valió la pena al final", asegura al terminar la canción, donde adelanta que Watch it Burn será el segundo adelanto de su próximo disco.

La letra en español de 'Bandaids' de Katy Perry

[Verso 1]

Juro por Dios, lo intenté de verdad

No dejé piedra sin voltear

No fue lo que hiciste, fue lo que no hiciste

Estuviste ahí, pero no estabas

[Pre-Coro]

Me acostumbré a que siempre me fallaras

Ya no sirve que intentes mandarme flores

Me repito que vas a cambiar, pero no

Solo curitas sobre un corazón roto

[Coro]

Probé todos los medicamentos

Bajé mis expectativas

Busqué cada justificación

Desangrándome, desangrándome, desangrándome lento

Curitas sobre un corazón roto

[Verso 2]

Viendo el lado bueno, tuvimos buenos momentos

Nunca fingimos en las fotos

Éramos perfectos… hasta que ya no

Ahora tenemos demasiadas astillas

[Pre-Coro]

Me acostumbré a que siempre me fallaras

Ya no sirve que intentes mandarme flores

Me repito que vas a cambiar, pero no

Solo curitas sobre un corazón roto

[Coro]

Probé todos los medicamentos

Bajé mis expectativas

Busqué cada justificación

Desangrándome, desangrándome, desangrándome lento

Curitas sobre un corazón roto

No es tan complicado

Preguntarme cómo estuvo mi día

Estoy en línea recta tratando de salvar esto

Desangrándome, desangrándome, desangrándome lento

Curitas sobre un corazón roto

[Puente]

Si tuviera que hacerlo todo otra vez

Aún lo haría todo otra vez

El amor que hicimos valió la pena al final

Oh, sí, oh, sí

Si tuviera que hacerlo todo otra vez

Aún lo haría todo otra vez

El amor que hicimos valió la pena al final

Oh, sí

[Coro Final]

Probé todos los medicamentos (todos los medicamentos)

Bajé mis expectativas (oh-oh)

Busqué cada justificación (oh)

Desangrándome, desangrándome, desangrándome lento

Curitas sobre un corazón roto