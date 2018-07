Katy Perry se convierte en 'Katy-Patra' para el vídeo de 'Dark Horse'

Katy Perry nos presenta un adelanto del que será el videoclip de Dark horse, el tercer single de Prism.

Y si hay algo que la cantante cuida bastante, son sus videoclips. Ya lo hizo con los de la era Teenage Dream y con este nuevo trabajo ha vuelto a repetirlo con el divertido Roar o el espectacular vídeo de Unconditionally, que aunque el single no triunfó como se esperaba en los charts no fue precisamente por no tener un videoclip a la altura.

Sin embargo esto no ha ocurrido con Dark horse, que se mantiene en lo más alto de las listas de ventas y en cuyo vídeo Katy Perry viajará hasta Egipto para convertirse en una faraona llamada Katy-Patra. Por lo que podemos ver en el teaser, Katy se convierte en una especie de Cleopatra moderna con esos grillz brillantes en los dientes que tanto se han puesto de moda entre las celebrities y que ya lució en los VMA's de MTV.

Tendremos que esperar hasta el 20 de febrero para disfrutar del videoclip completo pero de momento te dejamos con un adelanto:

