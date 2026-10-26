Kesha recupera su 'hit' 'Backstabber' lanza videoclip 16 años después

Hay estrenos que se hacen esperar y luego está el de Backstabber, la canción de Kesha publicada en 2010 y cuyo videoclip oficial verá la luz en pleno 2026.

La propia artista ha compartido su entusiasmo en redes, invitando a sus seguidores a disfrutar de este homenaje al glitter. Eso sí, la sorpresa tiene truco, ya que el vídeo procede de sus primeros años de carrera y ya se había filtrado en 2011, con decenas de vídeos circulando por internet desde entonces sin haber tenido un lanzamiento oficial.

El universo visual encaja con aquella Ke$ha del símbolo del dólar, en el que la purpurina, el cuero y su pelo alborotado eran la marca estética de la cantante.

Hay que recordar que Backstabber formaba parte de Animal, el álbum que presentó a Kesha al mundo con hits como TiK ToK, Your Love Is My Drug y Take It Off, que auparon a la norteamericana a los primeros puestos de las listas de éxitos de todo el mundo.

El lanzamiento convierte así un anhelo de sus fans en una nueva cita para sus acérrimos, que disfrutarán por fin de la versión oficial de uno de los temas más queridos de la discografía de Kesha.