Kesha se enfrenta a Trump por el uso de su música: "Es lo opuesto a lo que represento"

Ya sea para promocionar la deportación forzada de inmigrantes en Estados Unidos o para alardear de potencial militar en la actual situación bélica en la que nos encontramos, la Casa Blanca lleva años usando canciones de artistas reconocidos en sus publicaciones en las redes.

Esta vez ha sido el turno de Kesha, cuya canción Blow ha sido utilizada en un vídeo en el que se muestra el bombardeo de un barco mientras suena: "This place about to blow, oh-oh-oh-oh-oh-oh".

"Ha llegado a mi conocimiento que la Casa Blanca ha utilizado una de mis canciones en TikTok para incitar a la violencia y amenazar con la guerra. Intentar restarle importancia a la guerra es repugnante e inhumano", declaraba la cantante.

Además, Kesha ha comunicado que no da su consentimiento para el uso de su música "para promover la violencia de ningún tipo".

El amor frente a la guerra

Al igual que hizo Bad Bunny al posicionarse contra Trump tanto en los Grammy como durante su show de la Super Bowl, Kesha ha lanzado un mensaje muy claro: "El amor siempre supera al odio. Por favor, ámense a sí mismos y unos a otros en tiempos como estos".

"Esta muestra de flagrante desprecio por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos, es lo opuesto a lo que represento", continuaba la cantante.

Además, ha querido aprovechar esta crítica hacia el presidente recordando que Trump aparece en los archivos de Epstein "más de un millón de veces" y lo ha calificado de "depredador criminal".

Las críticas de otros artistas

Las denuncias públicas hacia Trump dentro del mundo de la música llevan ocurriendo durante años, como fue el caso de Sabrina Carpenter por el uso de su canciónJuno para alardear de las deportaciones forzosas de inmigrantes y las detenciones ilegales del ICE.

Sin embargo, ha ocurrido más veces, por ejemplo, cuando Rihanna denunció el uso de su canción Don't Stop the Music durante un acto de la campaña electoral de 2018.

Otros artistas que también han estado en esta situación han sido Adele, The Rolling Stones o Villlage People, aunque cantantes como Bruce Springsteen o Taylor Swift también han tenido otros enfrentamientos con el presidente.