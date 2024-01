Kygo y Ava Max samplean 'Whenever, Wherever' de Shakira en su próxima canción

El DJ y productor musical Kygo trabaja en los últimos detalles de su próximo lanzamiento, una colaboración con la cantante Ava Max que incluye un sampleo de la canción Whenever, Wherever de Shakira.

El artista noruego se ha encargado de mostrarlo a través de Instagram al compartir un vídeo de 30 segundos grabado en su estudio, en el que se escucha el famoso tema que la cantante colombiana lanzó en 2001.

Kygo compartió el primer adelanto de este nuevo trabajo el miércoles 4 de enero cuando anunció que sería una colaboración con la artista estadounidense de origen albanés Ava Max.

La canción no tiene título oficial, aunque los rumores señalan que se llamará Meant To Be Together y que se lanzará el viernes 12 de enero.

Habrá que estar atentos a las plataformas de ambos artistas porque 2024 llega pisando fuerte.