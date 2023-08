De 'Saturday night' a 'Despechá': sampleos de canciones que no te puedes perder

No es plagio; se llama sampleo y consiste en aprovechar melodías o letras conocidas para convertirlas en nuevas canciones. Y como suenan a otros míticos temas, pues también terminan convirtiéndose en exitazos musicales.

En numerosas ocasiones, estos sampleos se convierten en homenaje al artista elegido; en otras, sencillamente, es una apuesta segura por una melodía ya conocida. Ahora bien, en la mayor parte de los ejemplos, el nuevo artista cuenta con el permiso del anterior para evitar posibles demandas. En algunos casos, incluso con la colaboración del original para reinterpretar su tema.

Aquí, además del reciente de Aitana, otros de los sampleos más célebres de la historia de la música.

1. Las babys, de Aitana - Saturday Night, de Whigfield

Aitana - LAS BABYS

Whigfield - Saturday Night

Aitana quiere volver a hacerlo: ser una de las protagonistas musicales del verano y para ello ha recurrido a unas de las canciones que se convirtieron en himno estival de los años 90, Saturday Night de Whigfield.

Además de tomar prestada parte de su melodía, la cantante de Mariposas también ha versionado el bailecito que acompañaba a la canción y que todo el mundo se disponía a recrear en cuanto escuchaba: “Dee dee na na na”.

2. BZRP Session #56, de Rauw Alejandro - Despechá, de Rosalía

RAUW ALEJANDRO || BZRP Music Sessions #56

ROSALÍA - DESPECHÁ

Lo que hace Rauw Alejandro en su sesión con el productor argentino Bizarrap no se puede definir exactamente como un sample. Más bien se trata de un guiño a su pareja, Rosalía, y a una de sus canciones más famosas Despechá, con la letra de su canción: “Si estás despechá, yo te hago un ‘rehab”.

De la misma manera, los jadeos que se escuchan en esa canción son los que Shakira emite en su famosa canción Loba.

3. Nunca estoy, de C Tangana - Corazón partío, de Alejandro Sanz, y Cómo quieres que te quiera, de Rosario

C. Tangana - Nunca Estoy

Alejandro Sanz - Corazón Partío

Rosario - Como Quieres Que Te Quiera

‘El madrileño’ compuso está canción, de amor y distancia, durante el confinamiento en plena pandemia. El resultado fue una de sus canciones más melancólicas y para su letra recurrió a dos de los cantantes más famosos de nuestro país sampleando dos de sus canciones más conocidos: Alejandro Sanz —”Y quién me va curar el corazón partío”— yRosario —”Cómo quieres que te quiera / si no estás aquí”—.

4. Bailar contigo, de Black Eyed Peas y Daddy Yankee - Scatman, de Scatman John

Black Eyed Peas, Daddy Yankee - BAILAR CONTIGO

Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) - Scatman John

“Po, po, po , ro, po” son los sonidos que la canción de Black Eyed Peas y Daddy Yankee ha copiado del famoso tema discotequero de 1995. Según, Taboo, uno de los miembros de la banda estadounidense, la escogieron porque "tiene mucho impacto y genera mucha nostalgia".

5. Hung Up, de Madonna - Gimme! Gimme! Gimme!, de ABBA

Madonna - Hung Up

ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!

Es uno de los samples más famosos de la historia y fueron dos grandes éxitos de las pistas de baile, eso sí con 26 años de diferencia. La canción de Madonna se lanzó en 2005 y la de ABBA en 1979.

‘La ambición rubia’ pidió permiso al grupo sueco para usar parte de esta composición y ellos, aunque poco dados a estas cosas, terminaron cediendo.

6. Aserejé, de Las Ketchup - Rapper's Delight , de The Sugarhill Gang

Las Ketchup - Aserejé (The Ketchup Song)

The Sugarhill Gang - Rapper's Delight

Fue la canción del verano de 2022 y su pegadizo estribillo, con una casi impronunciable letra, uno de los más tarareados durante muchos meses. Tiempo después se descubrió que, en esta canción, las hermanas Muñoz habían recurrido a la letra de la canción de este grupo de hip-hop que saltó a la fama en los años 70 del pasado siglo.

7. Don't Stop The Music, de Rihanna - Wanna Be Startin' Somethin', de Michael Jackson

Rihanna - Don't Stop The Music

Wanna Be Startin' Somethin' Michael Jackson

En 2007 una nueva voz negra femenina se convirtió en un fenómeno. Era Rihannay sus temas Umbrella y Don't Stop The Music la lanzaron al estrellato de la música. Este No pares la música es el particular homenaje de la de Barbados al Rey del Pop de quien tomó prestado el estribillo “Mama-say, mama-sa, ma-ma-ko-ssa”. De hecho, uno de los autores de este exitazo de RiRi fue Michael Jackson.

8. Crazy in love, de Beyoncé y Jay-Z - Are you my woman, de The Chi-Lites,

Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z

Chi-Lites - Are You My Woman

El sonido de los metales con el que empieza la mítica canción de Beyoncé y Jay-Z, el que hace que nada más escucharlos nos vengamos todos arriba, es el inicio de Are you my woman,lanzada en 1970 por The Chi-Lites, un cuarteto vocal estadounidense de soul formado de 1970.

9. Rock DJ, de Robbie Williams - It's ecstasy when you lay down next to me, de Barry White

Robbie Williams - Rock DJ

Barry White - It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me

Sólo hace falta escuchar los cinco primeros segundos del tema de Barry White para identificar el sonido de una de las canciones más famosas del ex de Take That.

Este no es el único sampleo conocido de Williams, quien también se inspiró fuertemente en I will survive de Gloria Gaynor en su tema Supreme.

10.Con calma, de Daddy Yankee - Informer, de Snow

Daddy Yankee & Snow - Con Calma

Snow - Informer

“Con calma, yo quiero ver como ella lo menea / Mueve ese ‘poom poom’ girl”, dice el estribillo de esta canción que fue número uno en 15 países en 2019. Este tema del reguetonero de referencia en el mundo es una clara readaptación del éxito del rapero Snow, que es uno de los autores de esta canción del puertorriqueño.