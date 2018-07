Kylie Minogue lanza 'Kylie Christmas', su primer álbum navideño con la presencia de Sinatra e Iggy Pop

Kylie Minogue , siempre dispuesta a sorprender a su legión de fans, ha publicado su primer álbum navideño 'Kylie Christmas ', en el cual la diva del pop versiona los mejores clásicos navideños , algunos de ellos con colaboradores tan especiales como Iggy Pop , su hermana Dannii Minogue , e incluso Frank Sinatra que se une a través de una colaboración póstuma en el tema 'Santa Claus Is Coming To Town'.

El artista cómico británico James Corden también colabora con Kylie para ofrecer una impresionante versión del clásico de Yazoo 'Only You', del cual se puede ver un lyric vídeo aquí.

'Kylie Christmas' incluye además 6 canciones originales compuestas para la ocasión que han sido producidas por Stargate(dúo de productores noruegos responsable de éxitos de Rihanna, Beyonce o Katy Perry, entre otros), Matt Prime(Sam Smith, Olly Murs) y Steve Anderson, Director Musical de Kylie.

'Kylie Christmas' se ha publicado en Edición Especial Deluxe que incluye un CD con 16 temas mas un DVD con 6 vídeos; Edición Standard (CD con 13 temas) y en formato digital. El 27 de noviembre llegará a las tiendas en formato Vinilo.

Es listado de temas que componen 'Kylie Christmas' es el siguiente:

1. It’s The Most Wonderful Time Of The Year

2. Santa Claus is Coming to Town featuring Frank Sinatra

3. Winter Wonderland

4. Christmas Wrapping (With Iggy Pop)

5. Only You (With James Corden)

6. I’m Gonna Be Warm This Winter

7. Every Day’s Like Christmas

8. Let It Snow

9. White December

10. 2000 Miles

11. Santa Baby

12. Christmas Isn’t Christmas ‘Til You Get Here

13. Have Yourself A Merry Little Christmas

14. Oh Santa [Bonus Track Edición Deluxe]

15. 100 Degrees (With Dannii Minogue) [Bonus Track Edición Deluxe]

16. Cried out Christmas [Bonus Track Edición Deluxe]

DVD [Edición Deluxe]

1. It’s Most Wonderful Time of the Year

2. 2000 Miles

3. Christmas Isn't Christmas 'Til You Get Here

4. 100 Degrees (With Dannii Minogue)

5. I'm Gonna Be Warm This Winter

6. Oh Santa