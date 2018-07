Kylie Minogue regresa a las pistas de baile con 'Into the blue'

Into The Blue es el adelanto del próximo y duodécimo disco de estudio de Kylie Minogue. Kiss Me Once , su primer single, cuenta con la producción ejecutiva de Kylie y Sia , quien ha co-escrito el tema que da título al álbum.

En el terreno del pop pocos artistas han logrado conservar por igual su popularidad y prestigio como Kylie Minogue. Durante sus 25 años de carrera, Kylie ha demostrado una gran habilidad para estar al día reinventándose con clase y marcando tendencia sin pretenderlo hasta convertirse en un icono para varias generaciones.

La diva australiana regresa a las pistas de baile con su flamante nuevo single Into The Blue, el anticipo de su próximo álbum de estudio Kiss Me Once que verá la luz el próximo 18 de marzo. Este es el primer trabajo que Kylie publica tras firmar un nuevo acuerdo de management con la compañía de Jay-Z, Roc Nation.

Para Kiss Me Once Kylie también ha contado con otros colaboradores especiales como Pharrell Williams en el tema I Was Gonna Cancel, Enrique Iglesias en Beautiful, MNEK (Rudimental, Duke Dumont) en Feels So Good, Ariel Rechtsaid (Vampire Weekend, HAIM) en If Only o Greg Kurstin (Ellie Goulding, Pink) en Sleeping With The Enemy.

1. Into The Blue

2. Million Miles

3. I Was Gonna Cancel

4. Sexy Love

5. Sexercize

6. Feels So Good

7. If Only

8. Les Sex

9. Kiss Me Once

10. Beautiful (con Enrique Iglesias)

11. Fine

12. Mr President (Bonus)

13. Sleeping With The Enemy (Bonus)



